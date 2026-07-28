Confirman muerte de magistrado tras riña en un bar de León, Guanajuato

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Julio Antonio Gómez Rodríguez, magistrado federal. Foto: Especial

El magistrado federal Julio Antonio Gómez Rodríguez, de 39 años, murió durante la madrugada de este lunes tras resultar lesionado en una riña ocurrida en una cervecería ubicada en la zona centro de León, Guanajuato, frente al Templo Expiatorio. La Fiscalía de Guanajuato ya investiga el caso para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar responsabilidades.

¿Cómo ocurrió la riña en la cervecería de León?

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de la 01:59 horas en un establecimiento ubicado sobre la calle Francisco I. Madero, donde se concentra una zona de bares y centros nocturnos.

En el lugar se encontraban seis personas, entre hombres y mujeres, al interior de la Cervecería 21, cuando comenzó una pelea.

Durante la agresión, el magistrado Julio Antonio Gómez Rodríguez presuntamente recibió un golpe en la cabeza que provocó que cayera contra una mesa y perdiera el conocimiento.

Según la información disponible, personal de seguridad del establecimiento lo trasladó hacia el acceso del negocio, donde posteriormente quedó inconsciente.

Fiscalía de Guanajuato investiga la muerte del magistrado

Tras varios reportes al sistema de emergencias 9-1-1, paramédicos acudieron al lugar para atender a un hombre inconsciente en el exterior del establecimiento. Al llegar, confirmaron que Julio Antonio Gómez Rodríguez ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento, las autoridades no han informado la mecánica exacta de la agresión ni la identidad de las personas involucradas en la riña.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y determinar las circunstancias en las que perdió la vida el magistrado federal.

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