Guanajuato y estados del Centro-Occidente acuerdan reforzar estrategia de Seguridad

GENERANDO AUDIO...

Gobernadores discutieron estrategia de seguridad. Foto: Gobierno Guanajuato

Los gobiernos de Guanajuato, Aguascalientes, Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Zacatecas acordaron reforzar la coordinación regional en materia de seguridad durante la Octava Reunión Regional de Seguridad, en la que también participaron mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional.

El encuentro se realizó este miércoles en el Museo Regional de Guanajuato Alhóndiga de Granaditas, donde autoridades estatales y federales revisaron los avances de las estrategias de seguridad y definieron nuevas acciones para fortalecer el trabajo conjunto entre las entidades del Centro-Occidente del país.

Estados fortalecen intercambio de información e inteligencia

Durante la reunión se presentaron diagnósticos sobre la situación de seguridad en la región, así como resultados de los operativos implementados de manera coordinada.

Las autoridades también acordaron fortalecer el intercambio de información e inteligencia entre los estados, además de impulsar acciones conjuntas para atender los problemas de seguridad que comparten las entidades de la región.

Participan Sedena y Guardia Nacional

En los trabajos participaron las y los titulares de los Gobiernos de Guanajuato, Aguascalientes, Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Zacatecas, junto con mandos de la Sedena y la Guardia Nacional.

El objetivo de estas reuniones es coordinar estrategias entre autoridades estatales y federales para mejorar la respuesta ante los retos de seguridad en la región.

Como parte de la jornada, los asistentes realizaron una guardia de honor en el Recinto de los Héroes, ubicado en la Alhóndiga de Granaditas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.