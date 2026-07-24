Taylor Farms cierra temporalmente planta en Guanajuato por investigación sanitaria

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Suspende operaciones Taylor Farms en Doctor Mor Foto: Christian Rendón

La empresa Taylor Farms, productora y exportadora de lechuga ubicada en el municipio de Doctor Mora, suspendió temporalmente sus operaciones durante dos semanas para facilitar las investigaciones relacionadas con la presunta exportación de lechuga contaminada a Estados Unidos, confirmó la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo.

¿Por qué cerró Taylor Farms en Guanajuato?

La mandataria estatal explicó que la suspensión fue una decisión voluntaria de la empresa para permitir el desarrollo de las inspecciones sanitarias.

“Hay un cierre temporal voluntario que hace la empresa para facilitar todas las revisiones. Han estado ahí todas las autoridades sanitarias federales y también es importante decir que ya ha habido una revisión técnica que nos manifiesta que no hay ningún indicio de que sea esta la fuente de la propagación que se ha dado en Estados Unidos; eso nos deja muy tranquilos. Vamos a seguir trabajando con la empresa”.

Autoridades descartan relación con el brote

El cierre se dio en medio de las indagatorias por un brote de ciclosporiasis detectado en Estados Unidos, enfermedad intestinal causada por el parásito que provoca diarrea intensa. Inicialmente, autoridades estadounidenses señalaron como posible origen un lote de lechuga exportado desde Guanajuato; sin embargo, las investigaciones realizadas hasta ahora descartan esa posibilidad.

García Muñoz Ledo agregó que las autoridades sanitarias de Estados Unidos también informaron que el señalamiento inicial correspondió a un falso positivo, luego de las revisiones técnicas efectuadas en la planta de Doctor Mora.

¿Qué pasará con los trabajadores?

Asimismo, aseguró que el cierre temporal no ha afectado a los trabajadores, quienes continúan acudiendo a sus labores, aunque la producción permanezca detenida.

“Siguen los trabajadores acudiendo a sus labores aunque en este momento no haya como tal una producción. No hay ninguna afectación laboral, eso es algo que hemos platicado con la empresa y derivado de estas revisiones técnicas que tuvieron en días pasados estamos ciertos que muy pronto va a poder abrirse este lugar”.

La gobernadora señaló que, hasta el momento, el Gobierno del Estado no tiene reporte de cancelación de contratos comerciales de la empresa, aunque reconoció que la suspensión de actividades sí tendrá un impacto económico, cuyos alcances aún están siendo evaluados.

Destacó que en Guanajuato no se ha registrado ningún caso de ciclosporiasis, por lo que reiteró que no existe evidencia que vincule la producción agrícola del estado con el brote investigado en Estados Unidos.

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