Asesinan a mujer en León y queman la casa donde se encontraba

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Foto: Especial

Una mujer fue asesinada a balazos la noche de este domingo al interior de una vivienda en León, Guanajuato, que después fue incendiada por el presunto agresor.

El incidente ocurrió en un domicilio ubicado en el bulevar Vasco de Quiroga, a unos metros del Centro de Policía (Cepol) de la colonia León I.

El reporte se recibió cerca de las 20:00 horas, cuando se alertó sobre una agresión con disparos de arma de fuego. Al llegar al lugar, autoridades localizaron a una mujer sin signos vitales, quien permanece en calidad de desconocida.

Tras los hechos, se desplegó un fuerte operativo de seguridad en la zona para localizar al presunto responsable, quien, de acuerdo con los primeros reportes, huyó a pie y no se cuenta con mayor información sobre su paradero.

Elementos de Bomberos y personal de Protección Civil acudieron al sitio para realizar las labores necesarias y controlar el fuego. Hasta el momento se desconoce también el motivo de la agresión.

La zona fue asegurada y el hecho quedó a disposición de la Fiscalía de Guanajuato, quien llevará a cabo las investigaciones para esclarecer el homicidio.

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