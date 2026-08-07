Tarjeta Violeta 2026 en Guanajuato: fechas, requisitos y cómo registrarse para recibir 2 mil pesos

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Guanajuato capital anuncia registro de Tarjeta Violeta 2026 Foto: Cuartoscuro

El Instituto Municipal para la Atención Integral de las Mujeres (IMAIM) anunció el registro para la Tarjeta Violeta 2026 en Guanajuato capital, el cual será a partir del próximo lunes 10 de agosto, el monto de la ayuda que recibirán las mujeres de la capital del Bajío será de 2 mil pesos en una sola exhibición.

¿Quiénes pueden solicitar la Tarjeta Violeta 2026?

La Tarjeta Violeta de Guanajuato capital está dirigida a mujeres mexicanas mayores de edad que residan en el municipio y que cuenten con una identificación oficial vigente emitida en el estado de Guanajuato.

Entre los criterios establecidos se encuentra encontrarse en alguna condición de vulnerabilidad y cumplir con la documentación solicitada por el IMAIM.

Requisitos para registrarse a la Tarjeta Violeta

Las mujeres interesadas en solicitar el apoyo deberán presentar los siguientes documentos:

Solicitud de ingreso al programa

Original y copia de identificación oficial vigente con domicilio en Guanajuato capital

Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP)

Original y copia de comprobante de domicilio (agua, luz o teléfono), con fecha no anterior al 10 de mayo de 2026

Carta de agradecimiento

Contar con un número telefónico único e intransferible para recibir notificaciones sobre el proceso

La solicitud de ingreso y la carta de agradecimiento estarán disponibles dentro de los Lineamientos para el otorgamiento del Programa Social Tarjeta Violeta 2026, publicados por el Instituto Municipal para la Atención Integral de las Mujeres.

Fechas de registro de la Tarjeta Violeta 2026 en Guanajuato

El proceso de inscripción contará con una primera fase durante tres días:

Registro: 10, 11 y 12 de agosto de 2026

10, 11 y 12 de agosto de 2026 Dónde realizarlo: mediante la aplicación IMAIM Gto Capital o en la plataforma digital del instituto

mediante la aplicación o en la plataforma digital del instituto Publicación de resultados: 2 de septiembre de 2026

2 de septiembre de 2026 Entrega del apoyo económico: 10 de septiembre de 2026 en La Colmena, Auditorio Municipal de Yerbabuena, en un horario de 8:30 a 19:00 horas

Las autoridades municipales indicaron que las mujeres interesadas deberán cumplir con todos los requisitos establecidos para continuar dentro del proceso de selección del programa.

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