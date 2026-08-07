CFE desmiente explosión en registro subterráneo de León y aclara origen del incidente

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CFE desmiente explosión en registro de León. Foto: Cuartoscuro

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) desmintió que recientemente se registrara una explosión en un registro subterráneo suyo ubicado en León, Guanajuato. Además, explicaron por qué se dio este incidente y cómo afectó al servicio de energía que ofrecen.

Desmienten supuesta explosión en registro subterráneo de CFE

A través de un comunicado de prensa, la CFE desmintió que este pasado jueves 6 de agosto ocurriera una supuesta explosión en un registro subterráneo suyo ubicado en la calle 5 de mayo de León, Guanajuato.

Al respecto, la Comisión Federal de Electricidad explicó que el incidente en realidad se originó en una instalación particular y no en infraestructura de su red eléctrica.

“Respecto a la información difundida sobre la supuesta ‘explosión de un registro subterráneo de CFE en la calle 5 de mayo’, en León Guanajuato, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirma que el origen del evento se localizó en una instalación particular y no en infraestructura de la red eléctrica de la CFE“, señalaron.

¿Qué pasó en la calle 5 de mayo de León, Guanajuato?

De acuerdo con información de CFE, este jueves se identificó daño en un accesorio subterráneo perteneciente a una instalación particular, lo cual provocó la interrupción del suministro eléctrico a los usuarios vinculados al circuito correspondiente a la subestación León Malecón.

Según la Comisión Federal de Electricidad, este accidente provocó una primera interrupción de energía eléctrica de dos minutos en la totalidad del circuito y, después, una con duración de 15 minutos.

Por esta razón, explican que como medida preventiva, su personal dejó desenergizado el servicio particular donde se originó la falla, con el propósito de evitar nuevas afectaciones, “lo que le fue informado al personal encargado de dicho servicio”.

“Con esta medida, el servicio opera con normalidad para los usuarios de este sector de la ciudad”, indicaron por último.

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