Video viral: denuncian que guías turísticos obligan a pagar entradas en Guanajuato

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Guías turísticos obligarían a pagar entradas en Guanajuato. Foto: Cuartoscuro.

En redes sociales ha comenzado a compartirse un video con el cual denuncian que guías turísticos intentan obligar a visitantes a pagar entradas a lugares en el estado de Guanajuato para llevarse una comisión. En la grabación que comparten usuarios, se observa cómo un hombre reclama a un guía justo por esta razón.

Denuncian que guías turísticos obligan a visitantes a pagar entradas en Guanajuato

En las últimas horas, ha comenzado a compartirse un video a través de redes sociales, con el cual usuarios y visitantes denuncian que guías turísticos intentan obligarlos a pagar entradas de diferentes lugares en el estado de Guanajuato, asegurando que podrían estarse llevando una comisión por los turistas que llevan a estos puntos.

Aunque en dicha grabación no se observa que el guía turístico del tour obligue a los visitantes a pagar entradas a un lugar, los usuarios afirman que sí es extraño que se moleste porque las personas no quieran entrar a un sitio al cual los lleva, así como a otros de la entidad.

Visitante se molesta con guía turístico de Guanajuato

El video que se ha vuelto viral en redes sociales, muestra a un hombre reclamándole a un guía porque supuestamente quiere obligarlo a él y a otros visitantes que forman parte de un tour, a pagar la entrada a un lugar turístico en el estado de Guanajuato.

“A ti se te está pagando por hacer un viaje, entremos o no entremos, no es p$%&do tuyo”, le dice el hombre al presunto guía turístico, advirtiéndole que va llamar a una patrulla.

A todo esto, el guía y chofer de la camioneta en la que viajan los visitantes, le contesta que a él no le importa, que él es el patrón, a lo que el hombre le contesta que solamente cumpla con lo que le piden, que no haga lo que quiera, que no se enoje si no quieren entrar a un lugar, preguntándole, además, si en realidad no recibe dinero por llevarlos justo ahí.

Tour :

Turistas en Guanajuato conocen la estafa de los tours guiados: quieren que te metas a sitios de pago o te amenazan.

😬

Asco los pueblos magicos y su gente.

🐒 pic.twitter.com/2DB2cM7Eo9 — ¿Por qué es tendencia en México? (@TendenciasMX) August 2, 2026

“Nomás cumple lo que te dicen, tú porque eres patrón vas a hacer lo que tú quieras. No, güey, haga las cosas bien. Por eso, porque no entramos, tú te enojas, ¿por qué? ¿Te dan dinero o qué? Pues si no traemos dinero para eso y queremos ver otra cosa, ¿por qué te enojas, bato? Espérame, espérame, ¿a ti qué te importa lo que yo quiera conocer, güey? Si yo quiero ir hasta el último, que te valga. Yo te pagué por un tour”, le dice el turista al guía.

Al final del video, una mujer se une a la discusión y grita que ya todos se calmen, exigiéndole al guía turístico que solamente los lleve al lugar donde los recogió.

En redes sociales, usuarios acusan que hay muchos tours y guías turísticos así, que únicamente llevan a los visitantes a lugares para que consuman y se lleven una tajada de dinero. Mientras que otros piden exponer a la empresa para denunciarlos ante las autoridades.

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