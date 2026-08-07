Calendario escolar 2026-2027 en Guanajuato: estas son las fechas de inicio y fin de clases para educación básica

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Calendario escolar 2026-2027 de Guanajuato. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno del estado de Guanajuato dio a conocer el calendario escolar del ciclo 2026-2027, incluyendo las fechas de inicio y fin de clases para los tres niveles de educación básica: preescolar, primaria y secundaria.

Presentan el calendario escolar 2026-2027 de Guanajuato

Fue la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo la que firmó y presentó los calendarios escolares del ciclo 2026-2027 para las diferentes escuelas de la entidad.

Durante el evento que encabezó, también señaló su deseo de que Guanajuato tenga el mejor sistema educativo de todo México, con instalaciones, equipo, mejores maestros, madres y padres responsables y directivos que “siempre vayan un paso adelante”.

“Aquí en Guanajuato, trabajamos para que nadie se quede sin estudiar. Y lo digo con mucha claridad: queremos seguir avanzando hasta tener el mejor sistema educativo del país“, declaró.

Fechas de inicio y fin de clases en escuelas de educación básica

Sobre el calendario escolar del ciclo 2026-2027, la gobernadora de Guanajuato informó que tendrá 185 días para las escuelas de educación básica; es decir, para preescolar, primaria y secundaria.

En este mismo sentido, indicó que los estudiantes de las escuelas de este nivel educativo iniciarán sus clases el próximo lunes 31 de agosto de 2026. Además, agregó que el fin del ciclo escolar será el 8 de julio de 2027.

Por otra parte, informó que el calendario escolar de las escuelas normales y otras formadoras de docentes tendrá 190 días, comenzando también clases el lunes 31 de agosto de 2026, y concluyendo el 14 de julio de 2027.

Entregarán mochilas y útiles escolares a estudiantes de Guanajuato

Ya para finalizar, la gobernadora Libia Dennise aseguró que para este ciclo escolar 2026-2027 entregarán mochilas y útiles a 586 mil estudiantes de la entidad, además de becas para aquellos que más las necesiten.

Y aprovechó para informar que se seguirá con el programa de “Techados Escolares”, el cual tiene como meta inicial construir 400, así como que se estarán invirtiendo 100 millones de pesos adicionales para obras menores en las escuelas que más lo necesiten.

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