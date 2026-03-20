Momento en que asesinan a hombre a un costado de la presidencia municipal de Irapuato

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Asesinan a hombre a un costado de la presidencia de Irapuato. Foto: Sergio Ortiz.

Un hombre fue asesinado a balazos a escasos metros de la Presidencia Municipal de Irapuato, Guanajuato, la mañana de este pasado jueves, sin que las autoridades informen hasta el momento personas detenidas. El video del momento en que dos sujetos le disparan a un hombre que se encontraba dentro de un vehículo, ya circula en redes sociales.

El ataque se registró sobre la calle Ramón Corona, frente a una tienda departamental, en el Barrio de San José, lo que provocó una fuerte movilización de autoridades.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia explícita e imágenes sensibles; se recomienda discreción:

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados dispararon contra el conductor de una camioneta Hyundai, quien quedó gravemente herido al interior del vehículo.

Al sitio arribaron elementos de seguridad y paramédicos, quienes al revisar al masculino confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La camioneta presentaba diversos impactos de arma de fuego en los cristales laterales derecho e izquierdo, así como en el parabrisas.

Tras confirmar el fallecimiento, paramédicos de Protección Civil se retiraron del lugar, mientras que la zona fue acordonada para preservar la escena.

Agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato iniciaron el procesamiento del sitio para recabar indicios que permitan esclarecer el homicidio.

En tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que se desplegó un operativo en la zona para tratar de ubicar a los responsables del ataque.

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