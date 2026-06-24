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Asesinan a madre buscadora en Guanajuato. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En la entrada del Hospital Regional de Pénjamo, Guanajuato, una mujer, presuntamente una madre buscadora, fue asesinada a balazos la noche del pasado martes 23 de junio cuando viajaba a bordo de una motocicleta.

Madre buscadora asesinada en Guanajuato

La víctima fue identificada como Patricia y, de acuerdo con los primeros reportes, laboraba en el área de intendencia del nosocomio. Además, formaba parte del colectivo “Hasta Encontrarte”, dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas en el municipio de Irapuato, Guanajuato.

Según los primeros informes, fueron sujetos armados los que abrieron fuego en su contra y le provocaron heridas mortales en la cabeza.

El ataque ocurrió sobre el bulevar Santos Degollado, en la colonia Las Américas, generando alarma entre trabajadores y pacientes que se encontraban en la zona.

A pesar de la rápida intervención del personal médico y de los cuerpos de emergencia, la mujer falleció en el lugar.

Despliegan operativo tras ataque

Elementos de seguridad de los tres órdenes de Gobierno desplegaron un operativo y acordonaron la escena, mientras la Fiscalía General de Guanajuato inició las investigaciones para esclarecer el homicidio.

Los agresores huyeron y hasta el momento no se reportan personas detenidas como responsables.

Por último, se sabe que la mujer apenas había terminado su turno de trabajo y que se dirigía a su domicilio al momento del ataque.

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