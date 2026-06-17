Detienen a 2 policías municipales por robar una casa en Silao, Guanajuato

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Policías de Silao acusados de robar casa. Foto: FGE Guanajuato.

Las autoridades de Guanajuato informaron recientemente que detuvieron a dos policías municipales de Silao por presuntamente entrar a una casa para robar dinero y otros objetos de valor. Esto después de investigaciones y análisis especializados de parte de agentes del estado.

Policías municipales de Silao son acusados de robar una casa en Guanajuato

Fue la Fiscalía Genera de Guanajuato la que dio a conocer, a través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, que lograron detener a dos elementos de la Policía Municipal de Silao por presuntamente entrar de manera ilegal a una casa para robar dinero en efectivo y otros objetos de valor de un ciudadano.

De acuerdo con las autoridades de la entidad, uno de los oficiales se quedó afuera del domicilio para vigilar que nadie los descubriera, mientras que el otro entró a la casa y hasta revisó el vehículo de la víctima para llevar a cabo el robo.

¿Cómo descubrieron a los agentes de la Policía de Silao?

La Fiscalía del estado explicó que lograron el arresto de los dos policías municipales de Silao luego de llevar a cabo investigaciones y un análisis forense.

“Peritajes especializados, análisis morfológico facial, testimonios, videos, inspecciones de campo y registros oficiales permitieron reconstruir los hechos y confirmar la identidad de los involucrados, dejando sin sustento su versión de los acontecimientos”, informaron las autoridades de Guanajuato.

Los oficiales ya fueron vinculados a proceso por el robo

La Fiscalía de Guanajuato informó, por último, que los dos policías municipales de Silao acusados de robo, ya fueron vinculados a proceso.

“Hoy ambos enfrentan cargos por robo y abuso de autoridad, además de permanecer en prisión preventiva. Nadie está por encima de la ley. Cuando un servidor público traiciona la confianza ciudadana, la justicia actúa con todo el rigor”, indicaron.

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