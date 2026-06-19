Tarjeta Rosa Guanajuato 2026: anuncian nueva fecha de registro y entrega

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Nueva fecha de registro para la Tarjeta Rosa. Foto: Gobierno Guanajuato

Autoridades del estado de Guanajuato anunciaron una nueva fecha de registro para obtener la Tarjeta Rosa, así como el periodo de tiempo en el que se deberá recoger. Hay que recordar que este programa es un apoyo económico para mujeres jefas de familia en situación de vulnerabilidad de la entidad.

Hay nueva fecha de registro para la Tarjeta Rosa de Guanajuato

A través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, la Secretaría del Nuevo Comienzo de Guanajuato dio a conocer que habrá una nueva fecha de registro para ser beneficiaria de la Tarjeta Rosa, con la cual entregan un apoyo económico que consiste en dos depósitos de dinero al año.

¿Cuál es la nueva fecha de registro a la Tarjeta Rosa de Guanajuato? Será el próximo 1 de julio de 2026 que comenzará la segunda etapa de inscripciones con 45 mil espacios disponibles.

Periodo de entrega de tarjetas

Por otra parte, las autoridades de Guanajuato igualmente informaron en qué periodo se entregará la Tarjeta Rosa a quienes resulten beneficiarias de este programa que contempla un apoyo económico de 6 mil pesos, el cual se entrega en dos partes, cada una de 3 mil pesos.

Sí, de acuerdo con la Secretaría del Nuevo Comienzo, la tarjeta física se entregará del lunes 10 hasta el viernes 21 de agosto de este 2026.

¡Ojo! Advierten que si no la recogen en este tiempo, ya no la podrán recibir y perderán su registro.

Requisitos para registrarse a la Tarjeta Rosa de Guanajuato

Mientras llega el 1 de julio, la nueva fecha de registro, te contamos cuáles son los requisitos:

Ser mujer

Residir en Guanajuato

Estar en situación de vulnerabilidad

Ser jefa de familia

Y también los documentos:

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio

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