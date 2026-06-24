Encuentran cisterna enterrada con capacidad para almacenar 50 mil litros de combustible en Guanajuato

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Encuentran cisterna para almacenar combustible. Foto: Seguridad de Guanajuato

Autoridades del estado de Guanajuato dieron a conocer que lograron ubicar una cisterna enterrada con capacidad para almacenar hasta 50 mil litros de combustible de manera ilegal.

Descubren cisterna para almacenar combustible ilegalmente en Guanajuato

Fue la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato la que informó, a través de un comunicado de prensa, que gracias a un operativo de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, en coordinación con personal de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, se logró ubicar y asegurar una cisterna enterrada para almacenar combustible de manera ilegal.

Al respecto, indicaron que encontraron la “infraestructura presuntamente utilizada para el almacenamiento clandestino de hidrocarburo” durante patrullajes de vigilancia en caminos de terracería de la colonia Joyas de Corralejo, en el municipio de Cortazar, donde los oficiales detectaron indicios relacionados con el manejo irregular de combustible.

“Al realizar una inspección, observaron a una persona que se encontraba en las inmediaciones de la instalación y que, al percatarse de la presencia institucional, abordó un vehículo e intentó darse a la fuga”, se lee en el informe de las autoridades, quienes agregaron que consiguieron interceptar al sujeto y asegurar la zona.

Cisterna tendría una capacidad para almacenar hasta 50 mil litros de combustible

Tras una inspección de las autoridades, en el lugar encontraron una cisterna artesanal tipo fosa, la cual estaba acondicionada con material plástico y con capacidad para almacenar ilegalmente hasta 50 mil litros de combustible.

Sin embargo, señalaron que cuando la encontraron, sólo contenía un 10% de su capacidad, equivalente a 5 mil litros de hidrocarburo.

También en el lugar aseguraron una vagoneta, mangueras y otros objetos presuntamente utilizados para el almacenamiento y manejo de combustible.

Detuvieron a un hombre tras el operativo

Las autoridades de Guanajuato igual informaron que tras asegurar la cisterna, detuvieron a un hombre identificado como Juan “N” de 53 años de edad, con domicilio en la comunidad de Santa Rosa de Lima, municipio de Villagrán.

“Tanto el detenido como los indicios asegurados quedaron a disposición de la autoridad competente para el desarrollo de las investigaciones”, agregaron.

Por último, resaltaron que en lo que va de la administración estatal, la Secretaría de Seguridad y Paz ha asegurado 6 millones 785 mil 236 litros de hidrocarburos y derivados.

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