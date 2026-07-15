Paso a paso: así fue el asesinato de Félix “Gallito” Rocha, trabajador de la UG, que salió a correr y ya no volvió

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Asesinato de Félix “Gallito” Rocha. Fotos: FGE Guanajuato/Bomberos SIMUB

Hace apenas una semana familiares, amigos y cuerpos de rescate locales lo buscaban y ahora autoridades estatales confirman el asesinato de José Félix “Gallito” Rocha, un trabajador de la Universidad de Guanajuato (UG) que salió a correr, pero ya no volvió a su casa.

Paso a paso: el asesinato de José Félix “Gallito” Rocha

Desaparición

De acuerdo con sus seres queridos, José Félix Rocha Torres desapareció el domingo 5 de julio, justo después de salir a correr cerca de la mina de San Juan de Rayas, en la capital de Guanajuato.

Al respecto, la Fiscalía General de Guanajuato publicó una ficha de búsqueda en la que indicó que el trabajador de la Universidad de Guanajuato, de 42 años de edad, tenía como señas particulares dos cicatrices: una en la frente y otra en su abdomen.

Esta información y más datos sobre él también fueron publicados en redes sociales para pedir la ayuda de las personas para poder localizarlo.

Búsqueda

El miércoles 8 de julio, familiares, amigos, voluntarios, autoridades y bomberos se unieron para buscar a “Gallito” en la mina de San Juan de Rayas y sus alrededores, donde se le vio por última vez.

Al respecto, Bomberos SIMUB indicaron que su personal de la Unidad Canina participó en su búsqueda justo en el tramo hacia el Puente de Durán, con un binomio canino y un dron para reforzar la exploración del área.

Además, aseguraron que en esta operación participaron brigadistas de la Universidad de Guanajuato, Policía Municipal, Comisión Estatal de Búsqueda, Policía Estatal, voluntarios y conocidos de Félix Rocha, llegando a ser 90 personas las que lo buscaban.

A pesar de esto, los bomberos informaron que al final de ese día no lograron encontrarlo.

Hallazgo de su cuerpo

Fue el 10 de julio que la Fiscalía de Guanajuato informó, a través de un comunicado, que el martes 7 de julio ya se había encontrado el cuerpo de José Félix en la capital del estado, justo en el tiro de una mina situado en las cercanías de la Mina La Garrapata.

“La identidad legal de José Félix ‘N’ se estableció con total certeza científica mediante pruebas comparativas de perfil genético (ADN)”, informaron las autoridades guanajuatenses, así como que ya se le había notificado a sus familiares.

Asesinato de Félix “Gallito” Rocha

Recientemente, en entrevista con reporteros, el titular de la Fiscalía de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, informó que el asesinato de José Félix “Gallito” Rocha ocurrió luego de una discusión con un hombre del cual aún no se ha dado a conocer su identidad.

Sobre el homicidio, el fiscal detalló que el agresor utilizó una piedra para matar al trabajador de la UG, luego abandonó el cuerpo, y después regresó al lugar para intentar incendiar el cuerpo y ocultar el crimen.

Por último, Vázquez Alatriste aseguró que el sujeto que atacó a “Gallito” ya fue detenido, puesto a disposición de un juez y vinculado a proceso, así como que cuentan con pruebas genéticas y testigos para la carpeta de investigación.

Félix “Gallito” quien trabajara en la @UdeGuanajuato habría sido primero asesinado con una piedra por una persona con la que estaba conviviendo, plática que terminó en discusión y con su vida, el homicida huyó, pero regresó para incinerarlo, ya hay una persona detenida y en… pic.twitter.com/txnXJ67yHk — CaracolenMovimiento (@CaracolenMov) July 14, 2026

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