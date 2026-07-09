Detienen a un par de jóvenes con más de un millón de pesos en Guanajuato

GENERANDO AUDIO...

Detienen a dos jóvenes con más de un millón de pesos. Foto: SSP Guanajuato.

Autoridades del estado de Guanajuato dieron a conocer que detuvieron a dos jóvenes que llevaban más de millón y medio de pesos en una camioneta. Esto porque no pudieron probar la procedencia legal de la enorme cantidad de dinero, que además estaba oculta.

Dos jóvenes detenidos con más de un millón y medio de pesos en Guanajuato

Fue la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato la que dio a conocer que la Policía Estatal de Caminos (PEC) detuvo a dos jóvenes que llevaban un millón 598 mil pesos en efectivo en una camioneta, justo sobre la carretera federal 45D. Esto como parte de las acciones permanentes del Operativo Blindaje del estado.

De acuerdo con las autoridades estatales, todo ocurrió durante patrullajes de inspección, vigilancia y prevención, donde el personal operativo detectó una camioneta con placas de Tamaulipas que circulaba de manera constante sobre el acotamiento de la vía, por lo que decidieron hacerle una inspección.

Fue entonces que los oficiales encontraron la enorme cantidad de dinero, de la cual, los jóvenes que la llevaban no pudieron probar su procedencia legal.

“El vehículo y sus pasajeros fueron verificados en las bases de datos institucionales, sin que presentaran reporte de robo u otro registro vigente”, agregaron.

Los jóvenes son originarios de la CDMX y el Estado de México

Según las autoridades de Guanajuato los dos jóvenes detenidos fueron identificados como Eliot “N”, de 18 años, originario de la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México; y Jesús “N”, de 23 años, originario de Tecámac, Estado de México.

Tanto los jóvenes, como el millón y medio de pesos y el vehículo en el que viajaban fueron asegurados y puestos a disposición de autoridades ministeriales federales para las investigaciones correspondientes.

“Cuando, durante una intervención policial, se localizan cantidades significativas de dinero en efectivo cuya procedencia no puede acreditarse, corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar las investigaciones para determinar el origen y destino de los recursos“, explicaron por último.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.