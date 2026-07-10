Lista de casetas de CAPUFE en Guanajuato que dejarán de aceptar efectivo

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Adiós al efectivo: casetas de Guanajuato operarán con Telepeaje. Foto: Cuartoscuro.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la estrategia “Cero Efectivo”, confirmó que las casetas de CAPUFE en Guanajuato migrarán de forma gradual al telepeaje, por lo que el pago con TAG sustituirá al efectivo en las plazas de cobro de la red federal.

¿Qué casetas de CAPUFE en Guanajuato dejarán de aceptar efectivo?

La estrategia contempla que las siguientes casetas de CAPUFE en Guanajuato migren al sistema de Telepeaje:

Querétaro-Celaya

Querétaro-Apaseo

Apaseo-Celaya

Celaya-Salamanca

Salamanca-Irapuato

Celaya-Irapuato

Villagrán-Salamanca

Guanajuato-Silao

León-Aguascalientes

Lagos de Moreno-León (tramo operado por CAPUFE entre Guanajuato y Jalisco)

La SICT precisó que estas plazas de cobro formarán parte del cambio hacia el pago electrónico, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer la fecha en que cada caseta dejará de aceptar efectivo.

¿Cómo será el pago con TAG en las casetas?

Con la implementación del programa “Cero Efectivo”, los automovilistas deberán utilizar un TAG compatible con el sistema de Telepeaje, como IAVE, PASE o TeleVía.

El dispositivo se coloca en el parabrisas del vehículo y permite que el cobro se realice automáticamente al cruzar la caseta, sin necesidad de detenerse para entregar dinero o bajar la ventanilla.

¿Dónde comprar el TAG para las casetas de CAPUFE?

Los usuarios podrán adquirir un TAG en distintos establecimientos comerciales, entre ellos:

Oxxo

7-Eleven

Circle K

GoMart

Extra

Las autoridades señalaron que las transacciones realizadas mediante el dispositivo TAG no generan comisiones adicionales para los usuarios.

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