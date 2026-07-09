Buscan a trabajador de la Universidad de Guanajuato; salió a correr y ya no regresó

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Buscan a trabajador de la Universidad de Guanajuato. Foto: FGE Guanajuato.

Autoridades locales dieron a conocer que buscan a José Félix Rocha Torres, trabajador de la Universidad de Guanajuato, que, de acuerdo con reportes de familiares y amigos, salió a correr cerca de la mina de San Juan de Rayas, en la capital del estado, pero ya no apareció.

Trabajador de la Universidad de Guanajuato desaparece tras salir a correr

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Guanajuato, el trabajador de la Universidad de Guanajuato desaparecido está identificado como José Félix Rocha Torre y tiene 42 años de edad.

Y como señas particulares, tiene dos cicatrices: una en la frente y otra en el abdomen.

Según reportes de familiares, José Félix salió a correr el pasado domingo 5 de julio cerca de la mina de San Juan de Rayas, en la capital de Guanajuato. Desde entonces, sus seres queridos no saben nada de él.

Por esta razón, a través de redes sociales, comenzaron a compartir su foto y a pedir la ayuda de las personas para poder localizarlo.

Autoridades, familiares y bomberos lo buscaron

Este pasado miércoles, 8 de julio, familiares, amigos, voluntarios, autoridades y bomberos se unieron para buscar a José Félix Rocha Torres en la mina de San Juan de Rayas y sus alrededores, donde se le vio por última vez.

Al respecto, Bomberos SIMUB indicaron, en sus redes sociales oficiales, que su personal de la Unidad Canina participó en la búsqueda del trabajador de la Universidad de Guanajuato desaparecido en el tramo hacia el Puente de Durán.

Por otra parte, agregaron que desplegaron a un binomio canino, así como un dron para reforzar la exploración del área.

“En el operativo participaron brigadistas de la Universidad de Guanajuato, Policía Municipal, Comisión Estatal de Búsqueda, Policía Estatal y numerosos voluntarios, compañeros de la persona, en genera al rededor de 90 personas”, se lee en su publicación de Facebook.

No lograron localizarlo

A pesar de que lo buscaron en tres diferentes sitios de interés, luego de varias horas de trabajo, los bomberos, autoridades y familiares no lograron localizar a José Félix Torres, por lo que concluyeron las acciones “conforme a la estrategia establecida por las autoridades competentes”.

“Reconocemos y agradecemos el compromiso de todas las instituciones, brigadistas y voluntarios que participaron en este esfuerzo conjunto y que seguirán esforzándose en la búsqueda, demostrando que la coordinación y la solidaridad son fundamentales en este tipo de emergencias”, agregaron los Bomberos SIMUB.

Hoy reanudarán las labores de búsqueda del trabajador de la Universidad de Guanajuato, quien aún sigue desaparecido.

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