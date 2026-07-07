Buscadoras de Guanajuato acusan abandono de la Fiscalía durante búsqueda y hacen un llamado a la gobernadora

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Buscadoras de Guanajuato acusan abandono de la Fiscalía. Foto: Uno TV

Integrantes del colectivo Una Luz en Mi Camino denunciaron que fueron abandonadas por personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato durante una jornada de búsqueda de personas desaparecidas realizada entre los municipios de Salamanca e Irapuato. Las familias aseguraron que la diligencia fue suspendida porque los agentes argumentaron falta de condiciones de seguridad para ingresar a los puntos de prospección.

Las buscadoras señalaron que la actividad contemplaba la revisión de tres puntos previamente identificados como parte de las acciones urgentes emitidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, afirmaron que la Fiscalía decidió no continuar con las labores, pese a que el operativo contaba con un convoy de seguridad.

Buscadoras denuncian falta de apoyo de la Fiscalía en Guanajuato

De acuerdo con las integrantes del colectivo, la Comisión Estatal de Búsqueda sí estaba en condiciones de realizar los trabajos. Por lo que atribuyeron la suspensión a la falta de voluntad de la Fiscalía. Una de las buscadoras explicó la situación:

Al llegar aquí a las comunidades la Fiscalía sorprendentemente dice que tiene miedo, que no puede acceder a los puntos, que no tenemos seguridad, cuando realmente traíamos el convoy que en todas las búsquedas se hace cuando son de manera individualizada. Como siempre, no hay coordinación institucional.

Las familias también denunciaron que este tipo de situaciones se ha repetido en otras ocasiones, ya que, según afirmaron, la dependencia cambia las fechas programadas o reduce los puntos de búsqueda cuando llegan al lugar.

Colectivo pide intervención del gobierno de Guanajuato

Las integrantes de Una Luz en Mi Camino señalaron que, pese a la suspensión de la diligencia oficial, continuaron con la búsqueda por cuenta propia e ingresaron a inmuebles identificados como posibles casas de seguridad, lo que, dijeron, incrementa los riesgos para quienes buscan a sus familiares desaparecidos.

Además, criticaron que en algunas ocasiones las autoridades las envían a revisar terrenos donde ya hubo actividad agrícola y maquinaria pesada, mientras que los sitios considerados de interés quedan sin inspeccionarse.

Finalmente, hicieron un llamado a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo para que garantice el acompañamiento institucional en las labores de búsqueda e investigación, al considerar que la falta de respaldo de las autoridades aumenta la vulnerabilidad de las familias buscadoras.

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