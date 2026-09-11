Ataque armado a familia deja 2 mujeres muertas y 3 lesionados en Silao

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Atacan a una familia en Silao, Guanajuato. Foto: Christian Rendón

Una familia que acudió a una cenaduría en la colonia Los Ángeles de Silao, Guanajuato, fue atacada a balazos la noche del jueves. El saldo es de dos mujeres muertas y tres personas lesionadas, entre ellas una menor de edad.

Familia es atacada a balazos en Silao

La agresión ocurrió sobre la calle San Felipe de Jesús, cerca del río Silao, donde vecinos reportaron varias detonaciones al Sistema de Emergencias 911.

Policías municipales y paramédicos acudieron al lugar. Al llegar, encontraron a una mujer que quedó tendida sobre la banqueta, mientras que los otros integrantes de la familia fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Dos mujeres murieron

Más tarde se confirmó que dos mujeres murieron debido a las heridas de bala. Mientras que los otros tres familiares, incluida una menor de edad, permanecen lesionados y graves de salud.

Las víctimas serían habitantes del fraccionamiento Rinconada de las Flores, quienes habían salido a comprar alimentos a la cenaduría cuando fueron atacados.

Hasta el momento se desconoce el móvil de la agresión, pero personal de la Fiscalía de Guanajuato acordonó la zona y realizó el levantamiento de indicios para iniciar las investigaciones.

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