Tarjeta Violeta Guanajuato: cuándo es la fecha de entrega del apoyo de 2 mil pesos

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Tarjeta Violeta Guanajuato. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

El Gobierno municipal de Guanajuato dio a conocer que en los próximos días se realizará la entrega de la Tarjeta Violeta, un programa social que entrega apoyos económicos para las mujeres.

¿Qué es la Tarjeta Violeta?

De acuerdo con la convocatoria de la Tarjeta Violeta 2026, “la tarjeta será un apoyo único de 2 mil pesos, el será otorgado en una sola exhibición en el ejercicio fiscal 2026 de la administración 2024-2027″. El apoyo se entrega a las mujeres mayores de edad, residentes del Municipio de Guanajuato, que se encuentren en alguna situación de vulnerabilidad.

¿Cómo saber si fui seleccionada para recibir el apoyo?

A las personas seleccionadas les llegó un correo electrónico para informarles que próximamente recibirán la Tarjeta Violeta. En caso de que no llegue el correo, se pueden consultar los folios seleccionados en la página https://tarjeta.imaimgto.gob.mx/

¿Dónde y cuándo es la entrega de la Tarjeta Violeta en Guanajuato?

El próximo 10 de septiembre es la entrega de la Tarjeta Violeta en la siguiente dirección: La Colmena (Auditorio Municipal Yerbabuena), ubicada en calle del Roble s/n, Col. Arroyo Verde, C.P. 36251, en la ciudad de Guanajuato.

A las participantes se les pide llegar puntuales, aunque no es necesario estar presentes con 3 o 4 horas de anticipación; el acceso inicia a las 8:30 horas.

Documentos necesarios para recibir la tarjeta

Los siguientes documentos deben presentarse en original y copia:

FIMAIM-01 firmado con tinta azul

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio presentado durante el registro, no anterior al 10 de mayo de 2026

FIMAIM-04 firmado con tinta azul.

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