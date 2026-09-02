Becas de mil pesos para estudiantes de Guanajuato: registro será el 9 de septiembre

GENERANDO AUDIO...

Becas de mil pesos para estudiantes de Guanajuato. Foto: Cuartoscuro.

Autoridades de la capital de Guanajuato dieron a conocer que hay una nueva convocatoria para una beca de mil pesos que se entregará a estudiantes de primaria y secundaria. Además de esto, anunciaron que el registro para obtener este apoyo económico se llevará a cabo únicamente el próximo miércoles 9 de septiembre de 2026.

Beca de mil pesos para estudiantes de la capital de Guanajuato

El Gobierno municipal de Guanajuato publicó una nueva convocatoria para una beca de mil pesos para estudiantes de primaria y secundaria de la capital del estado.

De acuerdo con las autoridades locales, este apoyo económico está dirigido principalmente a todas las alumnas y alumnos que están cursando el nivel básico de educación a partir de segundo grado de primaria a tercer grado de secundaria.

Así como que estudien en instituciones educativas del municipio de Guanajuato, que sean residentes de éste, tengan nacionalidad mexicana y estén inscritos en el ciclo escolar 2026-2027.

¿Cuáles son los requisitos y documentos para esta beca?

Los requisitos que se solicitan para conseguir la beca de mil pesos en el municipio de Guanajuato, son los siguientes:

Ser residente del municipio de Guanajuato y de nacionalidad mexicana y habitar preferentemente en zonas de atención prioritaria

y de nacionalidad mexicana y habitar preferentemente en zonas de atención prioritaria Estar inscrito, preferentemente, en instituciones de educación publica de educación primaria o secundaria del municipio de Guanajuato, que cuenten con registro de validez oficial de estudios

Tener un promedio mínimo de 8 en el ciclo escolar inmediato anterior

Realizar su registro en línea en la pagina del municipio de Guanajuato

Mientras que los documentos que se piden para realizar el registro son los siguientes:

Solicitud de la beca dirigida a la presidenta municipal Samantha Smith Gutiérrez y manifestar, bajo protesta de decir verdad, que no cuenta con ningún otro apoyo económico por parte del municipio de Guanajuato para continuar con sus estudios. Los solicitantes recibirán, en el momento en que acudan a entregar los documentos en físico y de manera presencial, este formato.

Copia del comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad

Copia del acta de nacimiento del estudiante

Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) del estudiante

Constancia de inscripción escolar, ciclo 2026-2027

Copia de la boleta de calificaciones, correspondiente al ciclo inmediato anterior de las alumnas y alumnos que cursen de segundo grado de primaria a tercer grado de secundaria

Copia de credencial INE vigente de la madre, padre, tutor o tutora legal quien tramitará y recibirá el monto de la beca para beneficio del estudiante

Copia simple de CURP de la madre, padre, tutor o tutora legal quien, en su caso, tramitará y recibirá el monto de la beca

para beneficio del estudiante

Sobre las boletas o constancias de inscripción, las autoridades indican que no es necesaria la firma o sello de ninguna escuela o autoridad educativa, y que se pueden descargar de la pagina de la Secretaria de Educación de Guanajuato (SEG), Portal de calificaciones: trazabilidadeducativa.seg.guanajuato.gob.mx.

¿En qué fecha y dónde será el registro a la beca?

El Gobierno municipal de Guanajuato explica que el registro a la beca de mil pesos será únicamente el próximo miércoles 9 de septiembre de 2026, de las 00:00 a las 23:59 horas.

El trámite se realizará directamente en el sitio web www.guanajuatocapital.gob.mx, donde se deberá buscar el apartado “BECAS MUNICIPALES 2026” y hacer clic en el enlace https://forms.gle/VN8RkiA4PCr1TpzZ8, donde se deberán anotar todos los datos que se solicitan.

¡Ojo! Las autoridades locales advierten que sólo se recibirán los primeros dos mil registros que cumplan estrictamente todos los requisitos. Después de eso, aseguran, el portal de registro se cerrará.

“Si las solicitudes no llegan a su límite, el portal de registro estará habilitado hasta las 16:00 horas del 10 de septiembre de 2026”, agregan.

Después de esto, los solicitantes que logren hacer su registro, deberán entregar los documentos requeridos únicamente de manera presencial y en físico de acuerdo al siguiente orden, basado en la primera letra del primer apellido del estudiante:

Jueves 17 de septiembre con las letras de la A a la L

Viernes 18 de septiembre de la M a la Z

Esto en las instalaciones de la deportiva Torres Landa calle s/n, Noria Alta, 36050 Guanajuato, Guanajuato, de las 9:00 a las 17:00 horas.

La beca de mil pesos se entregará en una sola exhibición

Los resultados se publicarán el viernes 9 de octubre de 2026, en la pagina web del Municipio de Guanajuato, www.guanajuatocapital.gob.mx, y en las redes sociales del municipio y de la Dirección General de Cultura y Educación.

Por otra parte, explicaron que la beca de mil pesos se entregará en una sola exhibición y por familia el martes 27 de octubre de 2026 en La Colmena (Auditorio Municipal Yerbabuena) del Roble, s/n, Colonia Arroyo Verde 36251, Guanajuato, a las 09:00 horas.

Ya para finalizar, las autoridades del municipio de Guanajuato resaltan que el criterio de selección de beneficiarias y beneficiarios será por mejor promedio académico y priorizando por horario de registro.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.