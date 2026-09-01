Tarjeta Rosa Guanajuato: ¿cuánto tiempo dura el beneficio?

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La Tarjeta Rosa tiene un tiempo de duración. Foto: Gobierno Guanajuato

El programa de la Tarjeta Rosa es uno de los principales apoyos que ofrece el gobierno de Guanajuato a madres de familia, pero lo que algunas no saben, es que éste tiene una vigencia y también motivos por los cuales puede ser cancelado para las beneficiarias.

¿Cuál es la vigencia de la Tarjeta Rosa en Guanajuato?

De acuerdo con las reglas de operación del programa Tarjeta Rosa de Guanajuato de este 2026, el apoyo tiene una vigencia durante el ejercicio fiscal de este año.

¿Qué quiere decir esto? Que los depósitos se realizarán del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026; aunque esto no significa que las madres de familia recibirán el apoyo mensualmente, sino durante este periodo de tiempo.

Sí, las beneficiarias obtendrán dos depósitos de tres mil pesos durante el presente año; uno ya se realizó en junio, y el siguiente se hará en el mes de noviembre de 2026. De esta manera, se les entrega en total un cantidad de seis mil pesos.

Igual, cabe señalar, que las madres beneficiarias tienen con la Tarjeta Rosa servicios de asistencia médica, dental, nutricional, entre otros.

¿Cuáles son los motivos por los que pueden quitar la Tarjeta Rosa?

La Tarjeta Rosa puede retirarse a las beneficiarias si no se cumplen o respetan las normas de este programa del Gobierno de Guanajuato. Algunos de los motivos por lo que se puede retirar el apoyo, son los siguientes:

Pasar de la edad límite de 45 años (el programa está dirigido a madres de 25 a 45 años)

Mudarse a otro lugar fuera de Guanajuato (el apoyo es únicamente para residentes del estado)

Entregar documentos falsos o alterados en las actualizaciones

Que fallezca la beneficiaria

No actualizar los datos en las fechas establecidas por las autoridades

Renunciar voluntariamente al programa

En caso de no cumplir con algunas de estas normas, las autoridades guanajuatenses pueden suspender temporal o permanentemente el apoyo económico, dependiendo del caso.

Si tienen alguna duda, pueden consultar las redes sociales oficiales o la página institucional de la Secretaría del Nuevo Comienzo de Guanajuato.

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