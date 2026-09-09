Guanajuato dará apoyo de 7 mil pesos a mujeres y jóvenes emprendedores de cuatro municipios

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Apoyo para emprendedores de Guanajuato. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno del estado de Guanajuato anunció una nueva convocatoria para un apoyo económico de siete mil pesos, el cual está dirigido principalmente a mujeres y jóvenes emprendedores de cuatro municipios. De acuerdo con las autoridades, el registro estará habilitado hasta el próximo viernes 11 de septiembre.

Apoyo de 7 mil pesos para emprendedores de Guanajuato

Financiera y Apoyos Tú Puedes Guanajuato dio a conocer que hay una nueva convocatoria del programa “Creemos en Ti”, con el cual se ofrece un apoyo económico de siete mil pesos a mujeres y jóvenes emprendedores de la entidad.

Al respecto, explicaron que para registrarse a este programa, las personas interesadas deben registrarse al “Taller Inicial del Emprendedor Creemos en Ti”. Pero advierten que además deben cumplir con los términos de la convocatoria para solicitar la ayuda económica.

¿Qué municipios de Guanajuato participan?

Las autoridades de Guanajuato indican que las personas que podrán participar en este programa para apoyar a emprendedores, deben ser originarias de los siguientes municipios del estado:

Tierra Blanca

San Luis de la Paz

Doctor Mora

San José Iturbide

“Al participar en el taller y cumplir con los términos de la convocatoria, podrás solicitar el apoyo económico ‘Creemos en Ti'”, indican.

Por otra parte, agregan que será hasta el 11 de septiembre de 2026 que el registro estará abierto y que el cupo es limitado.

¿Cuáles son los requisitos para este apoyo económico?

El Gobierno de Guanajuato indica que los requisitos para obtener los siete mil pesos no reembolsables, son los siguientes:

Registrarte y asistir al Taller de Emprendedor (Cuando la convocatoria vaya dirigida a tu Municipio).

INE

CURP

Comprobante de domicilio

Solicitud en nuestro formato

3 fotografías del local o lugar del negocio y de los bienes o productos que comercializará.

Documento que, en caso de contar con él, acredite la experiencia o conocimiento del área a emprender, tales como constancia, reconocimiento, diploma, certificación de competencias laborales, profesionales o habilidades.

Pueden consultar también los requisitos y registrarse en la siguiente página: https://tupuedes.guanajuato.gob.mx/creemos-en-ti/

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