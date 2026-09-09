Campesinos y policías protagonizan discusión durante movilización en carretera Irapuato-Abasolo

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Movilización en carretera Irapuato-Abasolo. Foto: Uno TV

Campesinos y elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado protagonizaron un momento de tensión la mañana de este miércoles sobre la carretera federal Irapuato-Abasolo, luego de que policías cuestionaran a los agricultores sobre los motivos de su movilización.

Agricultores se concentran con tractores

Los productores mantienen presencia a la altura de La Gillette, donde permanecen con tractores, aunque sin bloquear la circulación.

Una oficial se acercó para dialogar con los campesinos y preguntarles sobre las razones de la protesta. El cuestionamiento generó molestia entre uno de los agricultores, quien reclamó que las autoridades ya conocen las demandas del sector.

¿Por qué se movilizaron los campesinos?

Los agricultores señalaron que buscan mejores precios para los granos, apoyos para el maíz y mayor atención del Gobierno.

También expusieron problemas relacionados con los medidores de agua en los pozos y cambios de representantes.

Discusión no pasó a mayores

La discusión entre los campesinos y los elementos estatales se prolongó durante varios minutos, pero no pasó a mayores.

Los policías permanecieron en las inmediaciones del punto de concentración para mantener la vigilancia y garantizar la seguridad.

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