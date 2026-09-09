Oficial canino “Chucky” detecta 330 vapeadores, marihuana, gomitas, goteros, pipas y más en paquetería de Salamanca

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Oficial canino “Chucky” detecta vapeadores y marihuana. Foto: SSP Guanajuato.

Autoridades del estado de Guanajuato dieron a conocer que el oficial canino “Chucky” logró detectar 330 vapeadores, marihuana y además de otras cosas en una paquetería ubicada en el municipio de Salamanca.

“Chucky” detecta vapeadores y marihuana en paquetería de Salamanca

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato informó que integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), con apoyo del oficial canino “Chucky”, detectaron y aseguraron hasta 330 vapeadores, algunos de ellos con marihuana, en Salamanca.

De acuerdo con las autoridades, esta revisión preventiva en una paquetería se llevó a cabo para identificar el posible traslado de sustancias y productos ilícitos a través de servicios de mensajería.

¿Cómo encontró “Chucky” los vapeadores?

Las autoridades de Guanajuato cuentan que en la inspección, el oficial canino “Chucky”, de la Unidad Canina K9, mostró cambios de conducta y realizó un marcaje positivo sobre 14 paquetes que iban a ser enviados a través de los servicios de la paquetería de Salamanca.

Entonces su manejador orientó la revisión hacia esos paquetes y encontró lo siguiente:

21 vapeadores con presunto contenido de marihuana

309 vapeadores y 42 rellenadores de nicotina de 100 mililitros cada uno

Cinco frascos de gomitas y 10 goteros con presunto contenido de CBD

90 pipas de cristal

Una pipa de agua tipo mini bong y una tipo bubbler

56 envoltorios para fumar tipo blunt wrap

12 paquetes de papel para fumar

Seis vaporizadores para hierbas secas

Recuerdan que los vapeadores están prohibidos

La Secretaría de Seguridad de Guanajuato indicó que los 14 paquetes y los artículos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Irapuato, la cual realizará los análisis e investigaciones correspondientes para establecer la composición de los productos, determinar su situación legal y deslindar responsabilidades.

Por otra parte, recordaron que la Ley General de Salud prohíbe en todo el territorio nacional la venta, distribución, suministro y transporte con fines comerciales de vapeadores y dispositivos análogos.

“La Secretaría de Seguridad y Paz reconoce la labor de sus oficiales caninos, cuya especialización y entrenamiento son fundamentales en las acciones de combate al narcomenudeo y fortalecer entornos seguros para las familias guanajuatenses”, indicaron por último las autoridades estatales.

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