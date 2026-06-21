Ataque armado deja 5 muertos y 2 heridos en Salamanca

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Foto: Especial

Cinco personas muertas, entre ellas dos adolescentes, y dos más lesionadas fue el saldo que dejó un ataque armado registrado la noche de este sábado en la comunidad de San Juan de Razos, en Salamanca.

Los hechos ocurrieron cerca de las canchas de futbol de la localidad, donde un grupo de personas se encontraba conviviendo cuando fue agredido a balazos por sujetos armados.

Tras el reporte realizado al sistema de emergencias, elementos de la Comisaría General de Seguridad Pública se movilizaron al sitio junto con personal de la Guardia Nacional y de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), quienes implementaron un operativo y resguardaron la zona.

Hasta ese momento las víctimas no habían sido identificadas y no se reportaron personas detenidas. El área quedó acordonada para permitir el trabajo de los peritos y agentes de investigación de la fiscalía general del Estado, instancia que inició las indagatorias para esclarecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.

A través de un comunicado, el Gobierno Municipal de Salamanca manifestó que colaborará con las autoridades estatales y federales en las investigaciones, además de reforzar las acciones de seguridad en la zona.

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