Marchan en Irapuato para exigir justicia por menores víctimas de violencia

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FOTO: UnoTV

Ciudadanos de Irapuato, Guanajuato, salieron a las calles la tarde de este miércoles para exigir justicia para niñas, niños y adolescentes víctimas de la violencia registrada en el municipio durante los últimos meses. La movilización reunió a familias y habitantes preocupados por los casos en los que menores de edad han perdido la vida en hechos violentos.

Vestidos de blanco, los asistentes participaron en una marcha pacífica portando veladoras, flores y fotografías de algunas de las víctimas. Durante el recorrido manifestaron su rechazo a la violencia que ha afectado a diversas familias irapuatenses y pidieron acciones que garanticen la seguridad de la niñez.

Justicia para niñas y niños víctimas de la violencia en Irapuato

Durante la movilización resonaron consignas como “¡Los niños no se tocan!”, “¡Queremos paz!”, “¡Ni uno más!” y “¡Justicia, justicia!”, mientras los participantes avanzaban por distintos puntos de la ciudad con pancartas en las que exigían el esclarecimiento de los casos y mayor seguridad para las y los menores.

La marcha surgió luego de una serie de hechos que han generado indignación entre la población, especialmente aquellos en los que menores de edad han sido víctimas directas o colaterales de ataques armados. Entre los casos mencionados por los asistentes destacan los de los niños Valentina y Winni, cuyos fallecimientos provocaron muestras de solidaridad y exigencias de justicia.

Familias recuerdan a las víctimas durante la movilización

A lo largo del recorrido se realizaron momentos de silencio en memoria de las niñas, niños y adolescentes fallecidos. Además, los asistentes encendieron veladoras como símbolo de duelo y acompañamiento para las familias afectadas por la violencia.

Los participantes reiteraron su llamado para que los casos sean esclarecidos y para que se implementen acciones que permitan proteger a la niñez en el municipio.

La movilización concluyó de manera pacífica entre muestras de solidaridad hacia las familias de las víctimas y con la exigencia de justicia para los menores que han perdido la vida en hechos violentos ocurridos en Irapuato.

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