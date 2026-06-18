Vuelca ambulancia cuando acudía a emergencia en León, reportan graves a 2 paramédicos

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Foto: Especial

Dos paramédicos de Protección Civil de León resultaron gravemente lesionados a causa de la volcadura que sufrieron en su ambulancia cuando iban a atender un accidente.

De acuerdo con reportes, las víctimas se dirigían a atender la volcadura de un camión de personal que dejó como saldo 10 personas lesionadas. Cuando, según información oficial, la unidad se salió del camino, mientras que los heridos fueron reportados fuera de peligro.

¿Qué ocurrió en León?

El percance ocurrió alrededor de las 20:00 horas en el camino a Barretos, donde un camión de transporte de personal de una empresa de la zona de PILBA se salió del camino por causas que aún no han sido confirmadas, dejando como saldo 10 personas lesionadas; sin embargo, tras ser valoradas en el lugar de los hechos, se determinó que presentaban heridas leves y no requirieron traslado a ningún hospital.

La emergencia movilizó de inmediato a los cuerpos de auxilio, pero mientras se dirigían a brindar apoyo, la unidad de Protección Civil de León sufrió una fuerte volcadura sobre la carretera a Santa Ana del Conde. Este segundo accidente fue reportado a través del sistema de emergencias 911, lo que desencadenó un despliegue urgente de diversas corporaciones de rescate y seguridad para auxiliar a sus propios compañeros.

Paramédicos de distintas instituciones lograron estabilizar a los dos rescatistas afectados, quienes fueron trasladados para recibir atención médica especializada, reportándose su estado de salud como delicado, aunque fuera de peligro.

Mientras las identidades de los elementos heridos se mantienen bajo reserva oficial, personal de la Policía Vial y fuerzas de seguridad resguardaron ambas escenas para permitir las maniobras de retiro de las unidades, al tiempo que las autoridades competentes iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias de ambos siniestros.

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