Marchan por Mateo; avalan sentencia de 113 años a su agresor

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Marchan por Mateo; reciben con alivio la sentencia. FOTO: UnoTV

Los familiares, amigos y ciudadanos de Mateo Santiago realizaron una marcha simbólica en León, Guanajuato, luego de que una jueza dictó una sentencia de 113 años, cuatro meses y 15 días de prisión contra Christian Augusto Jafet, responsable del asesinato del menor. Durante el recorrido, los asistentes aseguraron que con la resolución judicial finalmente se hizo justicia para el niño.

La caminata recorrió el trayecto que Mateo hacía todos los días al salir de la secundaria, ubicada en la colonia Las Mandarinas, hasta su casa en la colonia Chapalita. Los participantes portaron globos blancos y playeras con la imagen del menor mientras lanzaban consignas como “¡Esta es tu lucha, Mateo, sí se pudo!”, “¡Lo logramos!” y “¡Se hizo justicia!”.

Marchan por Mateo tras sentencia contra Christian Augusto Jafet

La madre del menor, Mary Tere, explicó que el recorrido representó el último camino que su hijo debió completar el 4 de febrero de 2025, cuando desapareció tras salir de la secundaria.

“Es hacer simbólicamente el último recorrido de mi niño, que tuvo que haber llegado sano y salvo a casa. Nadie tiene derecho, aunque un niño vaya solito, nadie tiene derecho a hacerle nada; todos debemos caminar en libertad, y más nuestros niños, las infancias”, expresó.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, Christian Augusto Jafet privó de la libertad a Mateo Santiago, posteriormente lo agredió sexualmente y lo asesinó. Días después, el cuerpo del menor fue localizado en los límites de Guanajuato y Jalisco.

Familias y ciudadanos acompañaron el recorrido en León

Durante la caminata, padres de familia de compañeros de Mateo, vecinos y ciudadanos acompañaron a sus padres y les expresaron palabras de apoyo.

Además, automovilistas que circulaban por la zona hicieron sonar el claxon de sus vehículos en señal de solidaridad, mientras los asistentes reiteraban que la justicia finalmente había llegado para el menor.

Al caer la noche, el contingente llegó al domicilio de la familia, donde concluyó el recorrido simbólico.

Este miércoles, tras el juicio oral, una jueza dictó sentencia contra Christian Augusto Jafet por los tres delitos imputados. Además de la pena de prisión, deberá pagar 1 millón 200 mil pesos por concepto de reparación del daño y multa.

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