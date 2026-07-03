Guanajuato, listo para recibir al Festival Cervantino: Libia Dennise

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Libia Dennise presenta Festival Cervantino. Foto: Gobierno Guanajuato.

Del 3 al 18 de octubre, Guanajuato volverá a convertirse en escenario de arte y cultura en la edición 54 del Festival Internacional Cervantino “La Fiesta del Espíritu”, y durante la ceremonia de presentación, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo expresó que durante 16 días, el estado será nuevamente el escenario del mundo.

Libia Dennise anuncia que Francia será el país invitado en el Festival Cervantino

Llegarán artistas de 28 países, 17 sedes, 94 espectáculos, 212 funciones, dos mil 746 artistas participantes, seis disciplinas artísticas, más de mil 400 artistas guanajuatenses participantes, 20 proyectos artísticos de Guanajuato, 22 exposiciones conformarán el Programa Estatal de Artes Visuales.

La gobernadora comentó que “hoy recibimos con los brazos abiertos a Francia como país invitado de honor. Una nación que ha sido cuna de la Ilustración, tierra de ideas que cambiaron el rumbo de la humanidad; hogar de artistas, pensadores y movimientos que han defendido la libertad, la igualdad y la fraternidad“.

Añadió que a 200 años de las relaciones diplomáticas entre México y Francia, “celebramos no sólo una historia compartida, sino una visión común: que la cultura es uno de los puentes más poderosos entre las naciones”.

Francia será el país invitado en el Festival Cervantino. Foto: Gobierno Guanajuato

20 estados de México participarán por primera vez

La gobernadora comentó que por primera vez, se tendrá la participación de 20 estados de México, que convertirán al Cervantino en un gran mosaico cultural. “Veinte maneras de entender la identidad. Veinte voces que dialogan. Veinte expresiones que se encuentran aquí, en Guanajuato. Porque este festival también es casa de México”.

Destacó que más de mil 400 artistas guanajuatenses estarán presentes en esta edición así como la realización del Proyecto Ruelas, que honra la raíz más profunda del Cervantino, esa que nació en comunidad. “Que lleva el arte a donde más se necesita. Que transforma vidas. Porque cuando una niña o un niño sube a un escenario por primera vez, algo cambia para siempre”.

Y agregó que el Escenario de la Gente es un espacio que celebra a los municipios, a sus tradiciones, a sus expresiones. “Ahí donde los rincones de Guanajuato dicen con orgullo: aquí estamos. Aquí estamos y tenemos algo que decirle al mundo”, añadió.

20 estados participarán en el Festival Cervantino. Foto: Gobierno Guanajuato.

Se celebrará centenario de José Alfredo Jiménez

Además, dijo, la edición 2026 permitirá celebrar el centenario del nacimiento de José Alfredo Jiménez, uno de los compositores más importantes de México y orgullo de Guanajuato.

Recordó que nació en una plaza pública, en la entrañable Plazuela de San Roque, cuando el maestro Enrique Ruelas y la Universidad de Guanajuato, enseñaron que el arte no necesita permisos para tocar el corazón, y que la cultura, cuando es verdadera, siempre encuentra su camino hacia la gente.

“¡Guanajuato está listo para hacer historia, para tender puentes con el mundo a través del arte. Listo para renovar la esperanza de que un mundo mejor sí es posible. Y listo para demostrar, una vez más, que no hay fuerza más poderosa que la cultura”, puntualizó Libia Dennise.

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