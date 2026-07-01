¿Cómo van las obras del Tren Interurbano Querétaro-Irapuato?

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Siguen las obras en el tramo Querétaro-Irapuato. Foto: Cuartoscuro / Archivo

La construcción del Tren Querétaro-Irapuato continúa con trabajos de infraestructura y la fabricación de miles de durmientes, informó el Gobierno de México durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum del pasado 25 de junio.

Las estaciones y paraderos propuestos son Querétaro, Apaseo el Grande, Celaya, Villagrán/Cortázar, Salamanca, Irapuato, según datos de Proyectos México.

¿Cómo va la obra del tramo Querétaro-Irapuato?

La mandataria destacó que los proyectos ferroviarios registran avances importantes y señaló que el tramo Querétaro-Irapuato forma parte de las obras que actualmente se desarrollan, junto con las rutas Ciudad de México-Querétaro, Ciudad de México-Pachuca y Saltillo-Nuevo Laredo.

El titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (Attrapi), Andrés Lajous Loaeza, explicó que en este tramo se realizan labores de desmonte, despalme, conformación de terraplenes, obras de drenaje y construcción de viaductos.

Asimismo, informó que ya inició la fabricación de 330 mil durmientes, piezas fundamentales para la instalación de las vías férreas del proyecto.

El funcionario agregó que, de manera paralela, continúan los trabajos ambientales y arqueológicos necesarios para el desarrollo de la obra.

Por su parte, el comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, indicó que ya se desarrolló la ingeniería básica correspondiente al tramo Querétaro-Irapuato, como parte de los primeros cuatro proyectos ferroviarios de la primera fase de construcción impulsada por el Gobierno federal.

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que el plan ferroviario nacional contempla una inversión de 750 mil millones de pesos y aseguró que los trabajos avanzan de manera favorable en los distintos corredores ferroviarios del país.

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