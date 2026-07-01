Dan 113 años de prisión al asesino de Mateo Santiago en Guanajuato

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Sentencian al asesino de Mateo Santiago en Guanajuato. Foto: Fiscalía

Christian Augusto Jafet fue sentenciado a 113 años, 4 meses y 15 días de prisión por los delitos de desaparición, violación y homicidio calificado en agravio del adolescente Mateo Santiago, informó el Poder Judicial tras la audiencia realizada este 1 de julio en Guanajuato.

La condena se dictó al concluir el juicio oral y se convirtió en la tercera pena más alta impuesta en la historia del estado. Con esta resolución, el responsable permanecerá en prisión por los delitos cometidos contra el menor de 12 años.

Sentencia por el caso de Mateo Santiago

La audiencia final comenzó alrededor de las 10:00 horas de este martes en el juzgado, donde se determinó el tiempo que Christian Augusto Jafet deberá cumplir en prisión.

El fallo llegó después de un año y tres meses del inicio del juicio oral. El juez lo encontró responsable de los delitos de desaparición, violación y homicidio calificado, por lo que recibió una condena de 113 años, 4 meses y 15 días.

Durante todo el proceso, la fiscalía destacó que se “rechazó cualquier mecanismo de terminación anticipada o beneficio legal para el agresor, con el firme objetivo de buscar la sanción más alta prevista en la ley para salvaguardar los derechos de la niñez y honrar la memoria de la víctima”.

¿Qué pasó con Mateo Santiago?

El 4 de febrero de 2025, Mateo Santiago, de 12 años, desapareció al salir de una escuela secundaria ubicada en la colonia Las Mandarinas, en Guanajuato.

Tras su desaparición, familiares, amigos y autoridades emprendieron operativos de búsqueda para localizar al adolescente.

Tres días después, el 7 de febrero de 2025, las autoridades informaron que el cuerpo del menor fue localizado en un predio de la comunidad de Jaramillo, sobre la carretera que conduce a Lagos de Moreno, Jalisco.

De acuerdo con la fiscalía del estado, Christian Augusto Jafet, médico de profesión, privó de la libertad a Mateo y lo agredió sexualmente. “Posteriormente le quitó la vida con un arma de fuego”, detalló la dependencia en un comunicado.

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