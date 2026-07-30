Indignación en Guanajuato: talan cactus de más de 500 años por presunta carrera deportiva

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Talan cactus garambullos en Guanajuato por carrera. Foto: INIFAP

A través de redes sociales, activistas compartieron imágenes para denunciar que organizadores de una carrera deportiva presuntamente talaron cactus garambullos, de más de 500 años, en el estado de Guanajuato. Ante estas acusaciones, la empresa ya ha compartido su postura.

Activistas denuncian tala de cactus garambullos en Guanajuato

Un video comenzó a compartirse en redes sociales, en el cual activistas y ciudadanos denunciaron que una empresa que organizó una carrera deportiva, taló varios cactus garambullos cerca de la Mina de la Garrapata, en el estado de Guanajuato.

De acuerdo con los ambientalistas, estos cactus que se ven cortados en la grabación, tenían unos cinco metros de altura, así como unos 500 años de antigüedad.

En el video, la persona que realiza la denuncia señala que por cómo se veían los garambullos, podía deducirse que habían sido talados con machetes.

“Definitivamente hubo ahí un manejo con machetes y los destrozaron. O sea, fue incluso un manejo de machete salvaje con toda la intención de esa idea de limpiar el camino. Y son garambullos, ambos, de unos cinco metros de altura, de más de unos 500 años, centenarios. Son especies muy longevas que pues deben de ser respetadas”, señala.

¿Qué dice la empresa por estas acusaciones?

La empresa Ultra Trail México Series, la cual organizó la carrera en el estado de Guanajuato, publicó a través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, un comunicado ante las acusaciones de haber talado cactus garambullos para la competencia.

En éste indican que en ningún momento abrieron nuevos senderos ni cortaron, dañaron o intervinieron vegetación para la realización de su carrera, pues aseguran que en todo momento priorizaron la conservación del ecosistema.

Además, señalan que su único trabajo se limita exclusivamente al mantenimiento de los senderos que ya existen, retirando maleza, así como ramas sueltas para garantizar la seguridad de los corredores y preservar el entorno natural.

“El trail running solo tiene sentido cuando se practica con respeto por la naturaleza, así como por las comunidades y propietarios que nos abren sus caminos”, se lee por último en su comunicado.

Invitan a rescatar a los cactus garambullos

También en redes sociales, la Brigada Voluntaria de Manejo del Fuego “Los Chuines”, llevó a cabouna invitación para rescatar los cactus garambullos que presuntamente fueron talados por la carrera.

En su publicación, explican que lo que harán, será rescatar esta vegetación destrozada reintroduciendo sus restos en Cañadas Vivas Ex Hacienda Santa Teresa.

Estas acciones las llevarán a cabo el próximo domingo 2 de agosto, a las 8:00 horas, en la Mina de la Garrapata.

Piden a los voluntarios llevar guantes, costales y herramientas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

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