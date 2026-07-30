Mujeres Aliadas: la alternativa en Guanajuato si no alcanzaste registro para la Tarjeta Rosa

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El programa Mujeres Aliadas integra apoyos para mujeres. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de Guanajuato impulsa el Programa Universal Mujeres Aliadas, una estrategia que concentra acciones y servicios dirigidos a fortalecer el bienestar y desarrollo de las mujeres en la entidad. A diferencia de la Tarjeta Rosa, que está enfocada en un grupo específico de beneficiarias y contempla un apoyo económico, Mujeres Aliadas integra diversos programas y servicios que buscan atender necesidades relacionadas con salud, economía, cuidados, educación y prevención de violencia.

De acuerdo con el gobierno estatal, la estrategia está diseñada para que las mujeres tengan acceso a herramientas que impulsen su autonomía y mejoren su calidad de vida, sin limitarse únicamente a un apoyo monetario. Por ello, quienes no alcancen un lugar en el registro de la Tarjeta Rosa pueden encontrar en Mujeres Aliadas, una alternativa para acceder a otros beneficios y programas públicos.

¿Cómo funciona el Programa Universal Mujeres Aliadas?

La estrategia Mujeres Aliadas agrupa 27 programas operados por 15 dependencias estatales, los cuales se organizan en cinco ejes principales:

Economía, con apoyos para fortalecer la independencia financiera y el emprendimiento

Salud y deporte, que incluye actividades físicas, recreativas y deportivas adaptadas a la edad y condición de salud de las participantes

Cuidados, mediante acciones para apoyar a mujeres que realizan labores de cuidado y facilitar su acceso a otros servicios

Educación, con programas orientados a la capacitación y desarrollo personal

Vivir seguras, con atención especializada para mujeres que enfrentan situaciones de violencia y otros mecanismos de acompañamiento

En el componente de salud y deporte, el programa contempla actividades de activación física, recreación y deporte, con el propósito de promover hábitos saludables y generar espacios de convivencia entre las participantes. Estas acciones son coordinadas por la Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato (CODE).

El Gobierno estatal ha señalado que Mujeres Aliadas está dirigido a mujeres de todas las edades, aunque prioriza la atención de quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

¿Cómo registrarse en Mujeres Aliadas?

Las autoridades estatales informan que el acceso a los beneficios de Mujeres Aliadas depende del programa específico al que se desee ingresar, ya que cada uno cuenta con reglas de operación, requisitos y mecanismos de inscripción propios. La información sobre convocatorias y registros se publica a través de las dependencias participantes y de los canales oficiales del Gobierno de Guanajuato.

En el caso de las mujeres interesadas en la Tarjeta Rosa, el registro se realiza mediante la plataforma oficial habilitada por la Secretaría del Nuevo Comienzo. Sin embargo, si una persona no alcanza un lugar durante el periodo de inscripción o no cumple con los criterios de elegibilidad para ese apoyo económico, aún puede consultar los programas que integran Mujeres Aliadas para acceder a otros servicios en materia de salud, capacitación, deporte, emprendimiento o atención integral.

Las autoridades recomiendan consultar únicamente los sitios oficiales para conocer las convocatorias vigentes, requisitos y fechas de inscripción, ya que algunos componentes abren registros de manera periódica conforme a la disponibilidad presupuestal y las metas de cada programa.

¿Cuál es la diferencia entre Mujeres Aliadas y la Tarjeta Rosa?

Aunque ambas iniciativas forman parte de la política pública del Gobierno de Guanajuato para apoyar a las mujeres, no son el mismo programa.

La Tarjeta Rosa consiste en un apoyo económico dirigido a un perfil específico de beneficiarias, además de ofrecer servicios complementarios como asistencia médica, legal y en el hogar. En cambio, Mujeres Aliadas funciona como una estrategia integral que reúne decenas de programas enfocados en el desarrollo económico, el bienestar físico, la educación, los cuidados y la seguridad de las mujeres.

Por ello, las autoridades estatales señalan que quienes no logren incorporarse a la Tarjeta Rosa pueden revisar las opciones disponibles dentro de Mujeres Aliadas, ya que la estrategia ofrece distintas alternativas de apoyo que no dependen exclusivamente del subsidio económico.

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