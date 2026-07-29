Leonel, Kevin y Luka: más de 250 bebés fueron registrados con nombres de futbolistas en Guanajuato

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Bebés registrados con nombres de futbolistas. Foto: Gobierno de Guanajuato.

Autoridades de Guanajuato dieron a conocer que antes, durante y después del Mundial 2026, más de 250 bebés fueron registrados con nombres de futbolistas famosos e internacionales en todo el estado. Sí, esto de acuerdo con datos del Registro Civil local.

Bebés son registrados con nombres de futbolistas en Guanajuato

De acuerdo con el Gobierno de Guanajuato, antes, durante y después del Mundial 2026, del 1 de marzo al 21 de julio de 2026, un total de 259 bebés, niñas y niños, fueron registrados con nombres inspirados en futbolistas internacionales que participaron en la competencia.

“La pasión por el futbol también dejó huella en los registros de nacimiento en el estado de Guanajuato. Durante el periodo comprendido del 1 de marzo al 21 de julio de 2026, un total de 259 niñas y niños fueron registrados con nombres inspirados en destacados futbolistas que participaron en la reciente justa mundialista”, aseguran.

¿Qué nombres de futbolistas se registraron más en Guanajuato?

Al respecto, explicaron que según datos del Registro Civil del estado, los siguientes nombres inspirados en futbolistas fueron los más registrados en Guanajuato:

Leonel: 158 veces

158 veces Kevin: 29 veces

29 veces Luka: 21 veces

21 veces Michael: 12 veces

12 veces Kylian: 11 veces

11 veces Lionel: nueves veces

nueves veces Ronaldo: siete veces

Las autoridades guanajuatenses agregan que también se registraron los siguientes nombres de futbolistas, aunque un menor número de veces:

Mikel

Junior

Jamal

Ousmane

Harry

Erling

“Más allá de las tendencias, el Registro Civil del Estado de Guanajuato recuerda que el registro oportuno de nacimiento representa el primer paso para garantizar el derecho a la identidad, permitiendo el acceso a servicios de salud, educación y demás derechos fundamentales“, agregan.

Y por último aseguran que hay 166 oficialías en los 46 municipios de la entidad, en las cuales se puede registrar a los menores durante el primer año de vida.

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