¿Vives por ahí? Identifican 89 zonas de riesgo por inundaciones en 26 municipios de Guanajuato

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Zonas de riesgo por inundaciones en Guanajuato. Foto: Cuartoscuro.

Las autoridades de Guanajuato dieron a conocer que identificaron hasta 89 zonas de riesgo por inundaciones en los municipios del estado. Esto porque esperan que en los siguientes días se registren lluvias intensas en toda la entidad.

89 zonas de riesgo por inundaciones en Guanajuato

La Coordinación de Protección Civil de Guanajuato informó que por las lluvias intensas que se esperan en los siguientes días, mantienen un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas, además de comunicación y coordinación con las corporaciones municipales de Protección Civil.

Esto también, indicaron las autoridades guanajuatenses, para revisar los puntos susceptibles de afectación y brindar atención a la población afectada.

En este sentido, agregaron, han identificado un total de 89 zonas de riesgo por inundaciones que son cuerpos de agua como canales, ríos y arroyos, ubicados en 26 municipios de Guanajuato, los cuales tienen una probabilidad media a muy alta de inundación.

¿Cuáles son las zonas de riesgo por inundaciones en Guanajuato?

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Se esperan lluvias intensas en las siguientes horas en Guanajuato

La Secretaría de Seguridad y Paz, a través de la Coordinación de Protección Civil de Guanajuato, advierte cuáles son las zonas de riesgo por inundaciones porque se pronostican lluvias intensas en este estado hasta este próximo jueves 2 de julio de 2026.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias oscilarán entre los 75 y 150 milímetros de agua, lo que puede incrementar el nivel en ríos y arroyos, así como provocar encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

¿Cuáles son las recomendaciones por las posibles inundaciones en Guanajuato?

Por las lluvias intensas y las posibles inundaciones, las autoridades de Guanajuato piden a las personas seguir las siguientes recomendaciones:

No cruzar ríos, arroyos o vialidades inundadas

Mantenerse alejadas de cauces durante las precipitaciones

Asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento o el agua

Reportar cualquier situación de riesgo al sistema de emergencias 911

Atender las indicaciones de las autoridades municipales

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