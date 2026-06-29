Hasta con muletas: partido de futbol termina en pelea campal en Guanajuato

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Pelea campal en partido de futbol en Guanajuato. Foto: Getty Images

Usuarios comparten un video con el que se captó el momento justo en que se desató una pelea campal durante un partido de futbol amateur en canchas del estado de Guanajuato. Una de las escenas que llamó más la atención, fue el momento en que apareció un hombre con muletas para participar en la riña.

Pelea campal en partido de futbol de Guanajuato

En redes sociales se comparte un video del momento justo en que comenzó una pelea campal durante un partido de futbol amateur en Guanajuato, todo por la falta de un jugador que dejó a su contrincante tirado sobre el pasto de la cancha.

Se trata del clip de una transmisión en vivo que se hizo en redes sociales de un partido entre dos equipos de futbol amateur: Medio Sitio y Chavalones, que fue difundido en redes sociales como en la cuenta de X de Tomás Zapata.

🚨⚽🥊 Se armó la gresca en Guanajuato… y por un momento ya nadie supo si era partido llanero o función especial de la tres veces estelar AAA 😭😂



Entre empujones, carreras y árbitro desaparecido, pasó el verdadero milagro de la tarde: una persona que estaba en muletas encontró… pic.twitter.com/uCiel2bd9N — Tomas Zapata LIVE (@tomzapata) June 29, 2026

Luego de la falta de uno de los jugadores, otro sale en defensa de su compañero tirado en el pasto soltando algunos golpes, por lo que poco a poco otros se van sumando al conflicto hasta que se convierte en una pelea campal en la que se alcanzan a ver varios puñetazos y patadas.

Un hombre con muletas se suma a la riña

La pelea campal llegó a tal punto que no sólo jugadores de los dos equipos de fútbol estaban participando, pues comenzaron a sumarse otras personas, sobre todo hombres, que no portaban uniformes deportivos.

Uno de ellos fue un sujeto que utilizaba muletas y que claramente llevaba un yeso en su pierna derecha, lo cual llamó mucho la atención de usuarios de redes sociales, pues a pesar de estar lesionado, empezó a participar en la riña.

Hasta el momento, no hay información oficial de las autoridades de Guanajuato sobre esta pelea campal que se desató durante un partido de futbol amateur, como cuántos heridos hay o si hubo detenciones por la riña.

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