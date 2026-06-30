EXCLUSIVA | Asesino de Mateo pasará 127 años en prisión por desaparición, violación y homicidio

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Foto: Fiscalía de Guanajuato

Christian Augusto Jafet Gómez Villalpando pasará 127 años en prisión por los delitos de desaparición forzada, violación, y homicidio calificado en contra del pequeño de 12 años Mateo Santiago Ramírez Martínez.

Aunque la audiencia para dictar los años de cárcel para Christian será este miércoles a las 10 de la mañana, personal allegado a la investigación y abogados de Mateo adelantaron a Uno TV, la sentencia que será de 127 años en prisión.

De acuerdo con su defensa, el pequeño habría sido acechado por Christian días antes, pero fue esa tarde que con engaños lo llevó a su domicilio donde abusó de él, para después pasearlo por varias horas en la localidad, después se dirigieron a San Francisco del Rincón y terminaron en un predio ubicado a 3 kilómetros de la carretera León-Lagos de Moreno, Jalisco, donde Christian depositó el cuerpo del pequeño.

El pequeño Mateo, según información del peritaje, en efecto, fue abusado sexualmente y después recibió un impacto de arma de fuego en el cráneo.

“Después de que realiza estos crímenes con una frialdad, el sentenciado, regresa, ingresa a una cafetería a fumar un cigarro, posteriormente va a su consultorio y permanece alrededor de una hora, luego se va con dirección hacia su casa al fraccionamiento Villas de Palermo en León Guanajuato, antes de ingresar al fraccionamiento se para en una taquería y tiene el cinismo de estar media hora cenando, después ingresa al domicilio y ya no vuelve a salir de él”, señaló Cristian Valdivia, abogado de Mateo.

¿Cómo fue la desaparición del pequeño Mateo?

Fue el pasado 4 de febrero de 2025 cuando Mateo salió de la Telesecundaria 39, en la colonia Las Mandarinas de León, para dirigirse a su casa, pero fue privado de la libertad antes de llegar.

A pesar de que el sentenciado trató de evadir la justicia, el equipo de abogados y la Fiscalía lograron acreditar la desaparición forzada cometida por particulares (primero por ser menor de edad y por asesinar a la víctima con esas agravantes), violación calificada porque es un menor, el Código Penal del Estado de Guanajuato prevé que los adultos que tengan relaciones sexuales con personas menores de 14 años se le impondrá una pena mayor, y homicidio calificado por la desventaja psicológica como física de la víctima / victimario.

Se espera que mañana por la tarde, la familia de Mateo concluya este ciclo haciendo un recorrido desde la escuela donde se le vio por última vez hasta su casa.

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