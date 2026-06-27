Declaran culpable a médico por violación, homicidio y desaparición del niño Mateo

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Culpable por violación, homicidio calificado y desaparición de Mateo

La Fiscalía de Guanajuato obtuvo un fallo condenatorio en contra de Christian Augusto Japeht N., declarado culpable por los delitos de violación, homicidio calificado y desaparición en agravio del niño Mateo, de 12 años, en León. El tribunal impondrá la sentencia y definirá la reparación del daño el próximo 1 de julio.

La defensa de la familia informó que el proceso judicial concluyó con un veredicto unánime de culpabilidad, luego de que la Fiscalía acreditó la responsabilidad del acusado con pruebas científicas, tecnología forense, investigación de campo y el testimonio de más de 90 personas durante casi cuatro meses de juicio oral.

Fiscalía de Guanajuato logra fallo condenatorio por el caso Mateo

El abogado de la familia de la víctima, Christian Mariano Valdivia, explicó que durante el juicio se desahogaron todas las pruebas presentadas por la Fiscalía y la asesoría jurídica, lo que permitió acreditar los delitos de desaparición, agresión sexual y homicidio cometidos contra Mateo.

El litigante señaló que el juicio oral inició el 2 de marzo y que, ante la solidez de las pruebas, el tribunal desestimó los recursos promovidos por la defensa y emitió un fallo condenatorio por unanimidad.

Valdivia afirmó que escuchar el veredicto de culpable representó un momento de alivio para la familia, aunque reconoció que la pérdida del menor es irreparable.

Sentencia y reparación del daño se definirán el 1 de julio

Será el 1 de julio cuando el tribunal de enjuiciamiento determine los años de prisión que deberá cumplir Christian Augusto Japeht N., así como el monto de la reparación del daño por la afectación emocional causada a la familia, que podría alcanzar los 700 mil pesos.

El abogado también indicó que durante todo el proceso fueron rechazados los mecanismos de terminación anticipada o cualquier beneficio legal solicitado por el acusado, con el objetivo de buscar la pena máxima prevista por la ley.

¿Qué ocurrió en el caso de Mateo?

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 4 de febrero de 2025, cuando Mateo, de 12 años, salió de su escuela en la colonia Las Mandarinas, en León, para dirigirse a su casa.

Antes de llegar fue privado de la libertad y, según la resolución judicial, agredido sexualmente por el hoy sentenciado, de profesión médico. Posteriormente le quitó la vida con un arma de fuego y trasladó el cuerpo al municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, con el propósito de ocultarlo.

Con el fallo condenatorio, el proceso entra en su fase final, en espera de que el tribunal dicte la sentencia definitiva y establezca la reparación del daño correspondiente.

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