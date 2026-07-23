Taylor Farms no sería origen del brote de cyclosporiasis: afirma secretaria de Economía de Guanajuato

GENERANDO AUDIO...

Se descartó a Taylor Farms como origen del brote de cyclosporiasis

Las investigaciones por el brote de cyclosporiasis detectado en Estados Unidos no han encontrado, hasta ahora, evidencia que relacione a la planta de Taylor Farms de México, ubicada en Doctor Mora, Guanajuato, con el origen de la enfermedad.

La secretaria de Economía de Guanajuato, Cristina Villaseñor, informó que las autoridades sanitarias de México y Estados Unidos mantienen las inspecciones y realizan nuevos análisis para determinar la fuente del brote.

Villaseñor explicó que la planta ubicada en Doctor Mora se encuentra entre las instalaciones revisadas durante la investigación. Sin embargo, señaló que los resultados preliminares descartan que esta empresa sea la fuente de contaminación.

La funcionaria indicó que el Gobierno federal atiende a una delegación encargada de realizar más pruebas como parte de la colaboración entre ambos países.

“Precisamente ahorita el Gobierno federal está atendiendo una delegación para hacer más pruebas, pero se ha descartado que la planta que está ubicada en Doctor Mora sea la causa de raíz. La FDA salió a decir que esto no es correcto y tenemos que hacer más análisis”, declaró.

La indagatoria comenzó en Estados Unidos luego de que se reportara un brote de cyclosporiasis presuntamente relacionado con el consumo de lechuga.

Empresa niega relación de sus productos con el brote

La secretaria de Economía agregó que Taylor Farms de México emitió un comunicado en el que negó que sus productos estén relacionados con los casos investigados.

De acuerdo con Villaseñor, el tipo de lechuga en el que presuntamente se detectó el agente causante de la enfermedad no forma parte de los productos procesados por la empresa en su planta de Guanajuato.

“La empresa también salió a dar un comunicado en donde descartó esta situación. De hecho, la lechuga en la que se había encontrado esta bacteria no está dentro de la línea de productos que ellos manejan”, comentó.

Autoridades federales presentarán resultados finales

Villaseñor señaló que corresponderá a la Secretaría del Campo y a la Secretaría de Agricultura federal presentar un pronunciamiento cuando terminen los análisis.

Las dependencias agrícolas y sanitarias deberán informar oficialmente cuál fue el origen del brote de cyclosporiasis, una vez que concluya la investigación que realizan México y Estados Unidos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.