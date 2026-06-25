Detienen al “Kili”, presunto operador del CJNG, en Guanajuato; le aseguran armas, cartuchos y drogas

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Detienen al “Kili”, presunto operador del CJNG. Foto: Seguridad Guanajuato.

Autoridades de Guanajuato dieron a conocer que lograron detener a un hombre conocido como el “Kili”, quien sería un presunto operador del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el estado, principalmente en Silao y León. Con su arresto también lograron asegurarle armas, cartuchos y dosis de drogas.

Arrestan al “Kili”, presunto operador del CJNG, en Guanajuato

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, durante un operativo que llevaron a cabo, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República, lograron detener a un hombre identificado como Juan Carlos “N”, alias el “Kili”.

Al respecto, las autoridades locales señalaron que este sujeto es considerado un presunto operador del CJNG y generador de violencia en el estado, principalmente en los municipios de Silao y León.

“De acuerdo con las investigaciones, el detenido es considerado un presunto integrante de una organización delictiva del estado de Jalisco y se le relaciona con actividades de distribución de droga y otras conductas ilícitas que afectan la seguridad en la región. Estas líneas de investigación continuarán siendo fortalecidas y corroboradas”, indican.

¿Cómo lo detuvieron?

La Secretaría de Seguridad de Guanajuato explica que la detención del “Kili” se produce como resultado de una carpeta de investigación que comenzó en 2025 por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo.

Con esto, policías de investigación de campo de la entidad llevaron a cabo labores de análisis, seguimiento, vigilancia y corroboración de información para identificar inmuebles, relaciones operativas y patrones de movilidad presuntamente vinculados con actividades ilícitas.

Tras esto, el Ministerio Público solicitó las autorizaciones judiciales correspondientes para intervenir en diferentes inmuebles relacionados con la investigación, como en uno ubicado sobre la calle Molino del Bajío, en la colonia Paseos del Molino, municipio de León, donde finalmente localizaron y detuvieron a Juan Carlos “N”.

Le aseguraron armas, cartuchos y drogas

También las autoridades de Guanajuato informaron que tras el arresto del “Kili”, le aseguraron lo siguiente:

Un inmueble

Un arma de fuego larga tipo AR-15

25 cartuchos útiles

Un cargador

Nueve teléfonos

Una libreta con datos de interés para la investigación

Aproximadamente 10 mil dosis de marihuana

26 dosis de cristal

40 mil pesos en efectivo

Dos vehículos

Por último, señalaron que Juan Carlos “N” ya se encuentra vinculado a proceso y que una segunda persona fue puesta a disposición de la autoridad ministerial federal.

“Los detenidos y los indicios asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación, autoridad encargada de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones”, finalizaron.

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