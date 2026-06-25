Matan a 2 mujeres en bar de León durante el partido de México vs Chequia

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Foto: Especial

Dos mujeres asesinadas y un hombre lesionado fue el saldo de un ataque armado en un bar de León, Guanajuato, mientras veían el partido de la Selección Mexicana, la noche de este miércoles.

La balacera, orquestada por sujetos a bordo de una motocicleta, comenzó poco antes de terminar el primer tiempo, en un establecimiento denominado Nando’s, ubicado en el bulevar Miguel de Cervantes Saavedra de la colonia San Juan Bosco.

De acuerdo con la información preliminar, una de las fallecidas fue identificada como Flora, de 50 años, propietaria del negocio. La otra mujer fallecida fue identificada como Paola, de 29 años, presuntamente trabajadora del lugar. Jerónimo, de 36 años, cliente, también resultó gravemente lesionado durante la agresión y fue trasladado a recibir atención médica.

Según información recabada en el lugar, Flora se encontraba en la barra, y en el resto del bar, los clientes quienes estaban consumiendo cuando ocurrieron los hechos.

Tras el ataque, los sicarios huyeron del lugar y las autoridades no reportaron personas detenidas por estos hechos. El caso quedó en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE) Guanajuato para sus investigaciones.

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