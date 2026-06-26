Tarjeta Rosa 2026: inicia entrega de apoyos; fechas clave

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Tarjeta Rosa inicia pagos para beneficiarias. Foto: Gob. de Guanajuato

Miles de mujeres en Guanajuato comenzaron a recibir el apoyo económico de laTarjeta Rosa, luego de que la Secretaría del Nuevo Comienzo pusiera en marcha el proceso de depósitos correspondiente a este periodo teniendo una fecha límite hasta el 30 de junio de 2026.

La dependencia informó que la distribución de los recursos se realizará de forma gradual durante los próximos días para garantizar que las más de 610 mil beneficiarias inscritas reciban el apoyo sin contratiempos.

¿Cuándo terminarán los depósitos de la Tarjeta Rosa?

De acuerdo con las autoridades estatales, la dispersión arrancó el 23 de junio y concluirá el 30 de junio, fecha en la que deberá quedar cubierto el total de beneficiarias contempladas en el programa.

La secretaria del Nuevo Comienzo, Rosario Corona, explicó que diariamente se procesarán miles de pagos hasta completar la entrega de los recursos.

Asimismo, recordó que las beneficiarias no necesitan realizar ningún trámite adicional ni acudir a instituciones bancarias para solicitar el depósito, ya que el recurso se deposita directamente en la cuenta vinculada al programa.

¿Cuándo se podrá utilizar la Tarjeta Rosa?

Las autoridades señalaron que las cuentas asociadas a la Tarjeta Rosa quedarán habilitadas para su uso a partir del 30 de junio.

En caso de que alguna beneficiaria no haya podido activar personalmente su tarjeta, el proceso fue realizado de manera automática por la institución bancaria para evitar retrasos en la recepción del apoyo.

Para disponer de los recursos será necesario contar con:

La Tarjeta Rosa

El NIP entregado junto con la tarjeta

A partir de esa fecha, las beneficiarias podrán realizar retiros en cajeros automáticos.

Se abrirá un nuevo registro en julio

El Gobierno de Guanajuato también anunció una nueva etapa de incorporación para mujeres que no lograron registrarse durante la convocatoria inicial de este año. El proceso comenzará el 1 de julio y permitirá ampliar la cobertura del programa social en distintos municipios del estado.

Las nuevas tarjetas se entregarían durante agosto y las beneficiarias incorporadas podrían comenzar a recibir apoyo económico a partir de noviembre.

Requisitos para solicitar la Tarjeta Rosa

Las interesadas deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Ser mujer

Vivir en Guanajuato

Encontrarse en condición de vulnerabilidad

Ser jefa de familia

Documentación requerida

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio reciente

Guanajuato prepara nueva incorporación de beneficiarias

Mientras continúa la dispersión de apoyos para quienes ya forman parte del programa, la Secretaría del Nuevo Comienzo se alista para abrir una nueva convocatoria durante julio. Con ello, el gobierno estatal busca incrementar el número de mujeres beneficiadas y ampliar el alcance de uno de sus principales programas de apoyo social.

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