Tarjeta Rosa 2026: inicia entrega de apoyos; fechas clave
Miles de mujeres en Guanajuato comenzaron a recibir el apoyo económico de laTarjeta Rosa, luego de que la Secretaría del Nuevo Comienzo pusiera en marcha el proceso de depósitos correspondiente a este periodo teniendo una fecha límite hasta el 30 de junio de 2026.
La dependencia informó que la distribución de los recursos se realizará de forma gradual durante los próximos días para garantizar que las más de 610 mil beneficiarias inscritas reciban el apoyo sin contratiempos.
¿Cuándo terminarán los depósitos de la Tarjeta Rosa?
De acuerdo con las autoridades estatales, la dispersión arrancó el 23 de junio y concluirá el 30 de junio, fecha en la que deberá quedar cubierto el total de beneficiarias contempladas en el programa.
La secretaria del Nuevo Comienzo, Rosario Corona, explicó que diariamente se procesarán miles de pagos hasta completar la entrega de los recursos.
Asimismo, recordó que las beneficiarias no necesitan realizar ningún trámite adicional ni acudir a instituciones bancarias para solicitar el depósito, ya que el recurso se deposita directamente en la cuenta vinculada al programa.
¿Cuándo se podrá utilizar la Tarjeta Rosa?
Las autoridades señalaron que las cuentas asociadas a la Tarjeta Rosa quedarán habilitadas para su uso a partir del 30 de junio.
En caso de que alguna beneficiaria no haya podido activar personalmente su tarjeta, el proceso fue realizado de manera automática por la institución bancaria para evitar retrasos en la recepción del apoyo.
Para disponer de los recursos será necesario contar con:
- La Tarjeta Rosa
- El NIP entregado junto con la tarjeta
A partir de esa fecha, las beneficiarias podrán realizar retiros en cajeros automáticos.
Se abrirá un nuevo registro en julio
El Gobierno de Guanajuato también anunció una nueva etapa de incorporación para mujeres que no lograron registrarse durante la convocatoria inicial de este año. El proceso comenzará el 1 de julio y permitirá ampliar la cobertura del programa social en distintos municipios del estado.
Las nuevas tarjetas se entregarían durante agosto y las beneficiarias incorporadas podrían comenzar a recibir apoyo económico a partir de noviembre.
Requisitos para solicitar la Tarjeta Rosa
Las interesadas deberán cumplir con las siguientes condiciones:
- Ser mujer
- Vivir en Guanajuato
- Encontrarse en condición de vulnerabilidad
- Ser jefa de familia
Documentación requerida
- Identificación oficial vigente
- CURP
- Comprobante de domicilio reciente
Guanajuato prepara nueva incorporación de beneficiarias
Mientras continúa la dispersión de apoyos para quienes ya forman parte del programa, la Secretaría del Nuevo Comienzo se alista para abrir una nueva convocatoria durante julio. Con ello, el gobierno estatal busca incrementar el número de mujeres beneficiadas y ampliar el alcance de uno de sus principales programas de apoyo social.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.