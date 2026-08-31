El error que terminó en sentencia: dejaron material quirúrgico dentro de una paciente en Guanajuato

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Sentencian a médica por dejar material dentro de paciente. Foto: FGE Guanajuato

Autoridades del estado de Guanajuato dieron a conocer que sentenciaron a un médica acusada de negligencia, pues dejó material quirúrgico dentro dentro de una paciente tras una operación.

Sentencian a médica por dejar material dentro de paciente en Guanajuato

La Fiscalía General de Guanajuato informó que sentenciaron a una mujer acusada de negligencia médica luego de dejar material quirúrgico dentro de una paciente.

Sí, de acuerdo con las autoridades de justicia estatales, la sentencia es en contra de una mujer identificada como Fabiola Silvana “N” por lesiones culposas, luego de un procedimiento médico que se llevó a cabo en el municipio de Irapuato.

¿Cuándo y cómo ocurrió el incidente?

La dependencia de Guanajuato cuenta que el incidente ocurrió en el mes de octubre de 2017, en una cirugía ginecológica en que señalan que no se siguieron los protocolos de verificación al terminarse la operación.

Debido a esto, material textil quedó adentro del cuerpo de la paciente, lo cual le causó complicaciones y molestias. Algo que se comprobó después de que se le realizaron estudios médicos, por lo que se le tuvo que realizar una nueva cirugía para extraer el material.

Finalmente, tras una investigación de las autoridades guanajuatenses, así como de un proceso judicial, se culpó y sentenció a Fabiola Silvana “N”. Además, deberá reparar el daño a la paciente y pagar una multa económica por lo ocurrido.

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