México registra 268 homicidios en última semana de agosto 2026; Guanajuato encabeza cifras con 32 casos

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Homicidios en México. Foto: Cuartoscuro

Durante la cuarta y última semana de agosto de 2026, México registró 268 homicidios, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Guanajuato encabezó la lista de entidades con más casos reportados, al acumular 32 denuncias por este delito.

Durante el fin de semana, en el país se reportaron 37 homicidios el viernes 28, 36 el sábado 29 y 46 el domingo 30 de agosto.

La SSPC registró 268 asesinatos entre el lunes 24 de agosto y el domingo 30 de agosto de 2026, lo que representa un aumento de 6.35% respecto a la semana anterior, cuando se contabilizaron 252.

Durante el periodo señalado, el estado que concentró el mayor número de homicidios fue:

Guanajuato: 32

Homicidios por día y estados con más denuncias

24 de agosto: 36

Baja California: 3

Guanajuato: 2

Sinaloa: 2

25 de agosto: 46

Guanajuato: 9

Baja California: 4

Sinaloa: 2

26 de agosto: 38

Guanajuato: 3

Baja California: 3

Sinaloa: 1

27 de agosto: 29

Sinaloa: 7

Estado de México: 3

Guanajuato: 2

28 de agosto: 37

Guanajuato: 6

Michoacán: 6

Sinaloa: 2

29 de agosto: 36

Baja California: 5

Chihuahua: 5

Guanajuato:3

30 de agosto: 46

Guanajuato: 7

CDMX: 5

Estado de México: 4

Total en la semana: 268

En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han contabilizado aproximadamente 42 mil 144 homicidios dolosos.

¿Cuántos homicidios van en Sinaloa desde la primera licencia de Rocha Moya?

Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal a su cargo como gobernador de Sinaloa el 1 de mayo de 2026.

La solicitud fue aprobada por el Congreso del Estado de Sinaloa, y después se designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina.

Posteriormente, Rocha volvió al cargo el viernes 21 de agosto de 2026 para, tras poco más de un día, pedir licencia indefinida nuevamente.

Actualmente, Sinaloa está gobernada por Graciela Domínguez Nava.

Desde la primera licencia de Rocha Moya, en el estado ha aumentado el número de homicidios, pues en mayo, mes de la salida del gobernador, el estado registró 112 delitos de este tipo, y en junio 115, en comparación con:

Enero, cuando se registraron 99

Marzo, cuando se contabilizaron 77

En julio, Sinaloa tuvo una ligera baja en el número de homicidios, respecto a los dos meses anteriores, al sumar 99 denuncias, de acuerdo con cifras de la SSPC.

En lo que va de agosto, la entidad suma 109 denuncias por este delito.

Homicidios en Sinaloa por mes en 2026:

Enero: 99

Febrero: 104

Marzo: 77

Abril: 99

Mayo: 112

Junio: 115

Julio: 99

Agosto: 109

Los cinco estados que concentraron el mayor número de casos de homicidios en lo que va de agosto son los siguientes:

Sinaloa: 109

Guanajuato: 89

Estado de México: 79

Baja California: 79

Michoacán: 66

Los estados con más homicidios en 2026

De acuerdo con el estudio “La guerra en números”, de TResearch Internacional, en lo que va de 2026, México suma 11 mil 283 homicidios, siendo Guanajuato el estado que registra más con 974, seguido por Baja California con 901 y Chihuahua con 872.

Guanajuato: 974

Baja California: 901

Chihuahua: 872

Sinaloa: 841

Estado de México: 697

Guerrero: 623

Morelos: 600

Veracruz: 549

Michoacán: 546

CDMX: 526

Asimismo, los estados que registraron el menor número de homicidios fueron:

Baja California Sur: 40

Aguascalientes: 39

San Luis Potosí: 28

Durango: 27

Yucatán: 19

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