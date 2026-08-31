Pasteles con rostros de desaparecidos entregados por el DIF en Salamanca provocan indignación

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Indignación por pasteles con rostros de desaparecidos. Foto: DIF Salamanca

Autoridades del municipio de Salamanca, en el estado de Guanajuato, entregaron pasteles con los rostros de desaparecidos a sus familiares, lo que ha provocado la indignación de varios usuarios y usuarias en redes sociales, por donde también compartieron fotos del evento en el que ocurrió.

Entregan pasteles como rostros de desaparecidos en Salamanca

En un comunicado oficial, el Sistema DIF Salamanca dio a conocer que se organizó un evento para reinaugurar el Árbol de la Memoria en el jardín Xidoo, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Según las autoridades locales, este espacio representa un símbolo de memoria y acompañamiento para las familias que enfrentan la ausencia de un ser querido, pues busca mantener presente el recuerdo de las personas desaparecidas.

Durante este acto, madres buscadoras intervinieron el árbol con tapetes y detalles tejidos por ellas mismas, se realizó un pase de lista en memoria de las personas desaparecidas, pero también se realizó una muestra gastronómica a cargo de la Universidad De La Salle Bajío.

Como parte de esta última actividad, fue que se entregaron pasteles con los rostros de desaparecidos, lo cual provocó la indignación de colectivos y usuarios en general en redes sociales.

Presidenta del DIF Salamanca califica la entrega como “hermosa y significativa”

La presidenta del Sistema DIF Salamanca, Eugenia Leonor Martínez Carrillo, calificó la muestra gastronómica en memoria de las personas víctimas de desaparición forzada, con la que se entregaron los pasteles con los rostros de desaparecidos, como “hermosa y significativa”.

“En conmemoración del Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada, gracias al convenio de colaboración con el DIF Salamanca, los alumnos de gastronomía de la Universidad de La Salle Bajío nos deleitaron con una hermosa y significativa muestra gastronómica en memoria de las personas víctimas de desaparición forzada“, publicó en sus redes sociales oficiales.

Además, agregó que con esta acción, se recuperaron y prepararon algunas de las recetas y platillos que disfrutaban sus seres queridos: “Cada sabor, cada aroma y cada receta se convirtió en una forma de traerlos al presente, de hablar de sus historias y de mantener viva su memoria”.

Y en el evento aseguró que el Sistema DIF Salamanca mantiene su compromiso de acompañar a las familias con sensibilidad, respeto y sentido humano, principalmente en los momentos más difíciles de sus procesos.

Mientras que el presidente municipal César Prieto, quien igual estuvo en el evento, dijo que tienen la voluntad y la obligación de trabajar “de manera sensible” en la búsqueda de las personas desaparecidas.

Indignación entre colectivos y usuarios de redes sociales

En la publicación de la presidenta del Sistema DIF Salamanca en redes sociales, usuarios y usuarias mostraron su indignación por la entrega de los pasteles con los rostros de personas desaparecidas, principalmente con comentarios con críticas a esta acción de las autoridades locales.

“¿Quien querría comerse un pastel con la cara de un tu hijo o hija desaparecido/a? Semejante una idiotez. Que Dios la perdone por miserable e indolente”; “Hay que estar muy faltos de progenitora para hacer eso, no tienen ni tantito respeto por esas señoras que no encuentran ni paz ni soluciones”; “¿Pero en qué estaba pensando? ¡Y psicóloga! ¡Qué espanto!”; “Señora insensible”; son algunas de las respuestas que se leen en la publicación donde se compartieron fotos de los polémicos postres.

A la vez que colectivos como Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos también realizaron críticas a la actividad que se llevó a cabo en Guanajuato.

Autoridades aseguran que descontextualizaron la actividad

A través de un video publicado en sus redes sociales oficiales, César Prieto, alcalde de Salamanca, aparece junto a su esposa y presidenta del DIF local, Eugenia Martínez, para asegurar que la información que se publicó en medios respecto a la entrega de pasteles con rostros de desaparecidos fue descontextualizada.

De hecho, indicaron que fueron galletas las que alumnos de la carrera de Gastronomía de la Universidad La Salle Bajío entregaron en la muestra gastronómica, la cual, aseguró, se organizó “con autorización y con la gratitud de las madres buscadoras, con quiénes el Gobierno de Salamanca ha trabajado desde el año 2022”.

“Agradecemos el reflector que se nos da desde los medios, que si bien intentaron mostrarnos como insensibles, nos permiten compartir el modelo de intervención que hemos estado trabajando de la mano de las familias buscadoras, haciendo una atenta invitación a que más gobiernos se sensibilicen y se comprometan a visibilizar y atender a quienes sufren el dolor de no encontrar aún a sus seres queridos”, finalizó.

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