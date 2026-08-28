Guanajuato enfrenta crisis: 850 fosas clandestinas han sido localizadas desde 2009

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Fosas clandestinas en Guanajuato. Foto: Uno TV

En Guanajuato han sido localizadas 850 fosas clandestinas entre 2009 y agosto de 2026, de acuerdo con datos presentados por el Laboratorio de Resistencias contra las Desapariciones, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones, que se conmemora el 30 de agosto.

La organización señaló que hasta junio de 2024 se habían documentado 230 fosas clandestinas, con mil 285 cuerpos, lo que muestra el aumento registrado en los hallazgos durante los últimos años.

Guanajuato enfrenta crisis forense

Los datos también evidencian los retos que enfrenta el estado para registrar, identificar y dar nombre a los cuerpos encontrados en fosas clandestinas.

Especialistas y familias buscadoras advierten que la crisis forense no se limita a la falta de recursos, infraestructura o personal especializado.

Isabel Beltrán, especialista en Identificación Humana y Peritaje Social, explicó que esta problemática se construye a partir de diferentes factores que dificultan la identificación de las personas localizadas.

“Cuando hablamos de crisis forense, por lo general, la construimos desde la idea de que es falta de recursos, falta de infraestructura, de personal capacitado y es una parte, pero debemos de entenderla también como un elemento que se construye desde diferentes aspectos”, Isabel Beltrán, especialista en identificación humana y peritaje social

Familias buscadoras encuentran cuerpos durante jornadas

Ante la falta de resultados para localizar a las personas desaparecidas, las familias participan directamente en las labores de búsqueda.

Karla Martínez, integrante del colectivo Hasta Encontrarte, relató que durante sus búsquedas han localizado a 276 personas, aunque todavía no han encontrado a sus familiares.

“Intentamos salir todos los días a buscar a nuestros familiares y no los hemos encontrado, pero sí hemos encontrado a 276 personas, hasta este momento, y la realidad que nos ha tocado ver ha sido bastante cruda. Una realidad que nadie se imagina”, Karla Martínez, integrante del colectivo Hasta Encontrarte

Las búsquedas las han enfrentado a escenas que nunca habrían imaginado: reconstruir cuerpos, encontrar partes humanas dispersas y aprender sobre leyes, exhumaciones e identificación.

Verónica Durán, madre buscadora, compartió el impacto que ha tenido la desaparición de sus hijos. Relató que, después de la desaparición de uno de ellos, su segundo hijo, de 18 años, también desapareció dos años después.

“Jamás pensé que me fuera a pasar algo peor, yo decía que Dios me castigó, pero creo que lo estoy pagando muy duramente y jamás llegué a pensar que pudiera pasar yo por otra situación hasta que a los dos años me desaparecen a mi otro hijo de 18 años”, Verónica Durán, madre buscadora

Las familias continúan con las labores de búsqueda pese a las experiencias que enfrentan durante las jornadas.

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