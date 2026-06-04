Guanajuato da permiso: faltas no contarán en escuelas el 11 de junio por inauguración del Mundial 2026

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Faltas no contarán el 11 de junio en Guanajuato por el Mundial. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de Guanajuato dio a conocer que las faltas a clases por parte de estudiantes no contarán en las escuelas el próximo jueves 11 de junio de 2026 por la inauguración del Mundial 2026.

Faltas a clases no contarán en Guanajuato

A través de un comunicado oficial, las autoridades del estado de Guanajuato informaron que las faltas a clases por parte de las y los estudiantes no contarán el próximo jueves 11 de junio de 2026, fecha en que se llevará a cabo la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio de la Ciudad de México.

Al respecto, explicaron que entienden que la ceremonia inaugural de este evento deportivo internacional representa un “acontecimiento de interés para muchas familias”, por lo que aseguraron que respetarán la decisión de madres, padres y tutores respecto a la asistencia de sus hijas e hijos a las escuelas de la entidad ese día.

Por esto, indicaron que las inasistencias o faltas a las escuelas no se contabilizarán ni generarán afectaciones académicas para las y los estudiantes.

“El Gobierno de la Gente reconoce la importancia de fortalecer tanto la educación como la convivencia familiar, promoviendo decisiones responsables que contribuyan al desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Guanajuato”, se lee en su comunicado.

No se suspenden las clases ese día

¡Ojo! Esto no quiere decir que las escuelas de Guanajuato suspenderán las clases ese 11 de junio por la inauguración del Mundial 2026.

De hecho, señalaron que las actividades escolares se desarrollarán con normalidad durante esa fecha en todas las instituciones públicas y privadas de educación básica, media superior y superior de la entidad.

“La Secretaría de Educación de Guanajuato reafirma su compromiso con el aprendizaje, la permanencia escolar y el cumplimiento del calendario educativo, por lo que las escuelas mantendrán sus actividades académicas en los horarios establecidos“, informaron las autoridades de Guanajuato.

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