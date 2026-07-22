Más de 4 mil mdd impulsan empleo y desarrollo en Guanajuato

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Foto: Gobierno de Guanajuato

En menos de dos años del gobierno de Libia Dennise Muñoz Ledo en Guanajuato, se ha alcanzado más del 52% de la meta sexenal en atracción de inversiones. Se han concretado 61 proyectos que representan más de 4 mil 184 millones de dólares y la generación de más de 15 mil empleos para las y los guanajuatenses.

Así lo dijo la gobernadora Libia Dennise al encabezar la ceremonia del anuncio de una nueva inversión de 86 millones de dólares de Grupo Ferrero en su Planta de San José Iturbide.

Ferrero ampliará producción y exportaciones desde Guanajuato

“Hoy recibimos con mucho gusto la noticia de esta nueva inversión que tiene propósitos muy claros: ampliar su capacidad de producción y con ello aumentar sus exportaciones, y garantizar el suministro de energía para su desarrollo. Y detrás de esta inversión hay una gran visión de futuro de Grupo Ferrero”, dijo Libia Dennise.

“Es un honor acompañar a los directivos de esta gran empresa italiana, Grupo Ferrero, en este importante anuncio. Ferrero no es solamente una empresa líder en el mundo, es también una organización que ha sabido construir una reputación global, basada en la innovación, la excelencia, la calidad de sus productos y, sobre todo, en un profundo sentido de responsabilidad con las personas y con las comunidades donde tiene presencia”, expresó.

Libia Dennise resaltó que se hoy se celebra una relación de confianza entre Ferrero y Guanajuato, que se ha fortalecido con los años. Esta empresa se distingue por ir siempre un paso adelante, con innovación, sostenibilidad, productividad y en calidad.

“Y Ferrero ha demostrado, durante muchos años, que es posible crecer, innovar y competir a nivel mundial sin perder de vista a las personas. Son valores que compartimos con Ferrero en el Gobierno de la Gente, que nos unen en un propósito común: el de tener siempre en el centro de nuestras decisiones al ser humano”, agregó.

Italia fortalece su presencia económica en Guanajuato

La gobernadora agradeció todo su esfuerzo y determinación a Paolo Cornero, presidente y CEO de Ferrero de México y Centroamérica, por impulsar el crecimiento de esta planta. Además, reconoció al embajador de Italia en México, Alessandro Modiano, por ser “un gran promotor de la relación entre nuestros países y lograr que hoy Italia y Guanajuato estemos más unidos que nunca”.

Italia es hoy nuestro 5º socio inversionista en el estado. Del 2006 a la fecha, Guanajuato registra 32 proyectos de origen italiano, con una inversión de 2 mil 155 millones de dólares y la generación de más de 7 mil 800 empleos directos, agregó.

“Cuando una empresa global como Ferrero decide seguir creciendo aquí, está enviando un mensaje muy importante al mundo. Está diciendo que Guanajuato es un lugar donde hay que invertir; que tiene condiciones para competir, que es reconocido a nivel nacional por los resultados de su política industrial y de atracción de inversiones”, dijo Libia Dennise.

Foto: Gobierno de Guanajuato

Guanajuato como piedra angular en proyectos de inversión

Recientemente, añadió la gobernadora, el Instituto Mexicano para la Competitividad, a través de su estudio “Plan México en los Estados”, identificó a Guanajuato como un referente nacional en política industrial y atracción de inversiones.

Libia Dennise reiteró en agradecer a los directivos de Ferrero por apostar por el talento guanajuatense, por seguir escribiendo esta historia de crecimiento compartido. Además, acompañan a las niñas y niños guanajuatenses a través del programa Joy of Moving, una iniciativa que impulsa la actividad física, el desarrollo integral y la formación de hábitos saludables. Ese compromiso social habla de una empresa que entiende que el éxito tiene mayor sentido cuando se comparte con la comunidad.

Ferrero, una empresa con más de 70 años de existencia

Ferrero es una empresa nacida en 1946, en Piamonte, Italia, de la mano de Pietro Ferrero, que se ha convertido en una de las empresas más importantes del mundo en la industria del chocolate y la confitería. Tiene presencia en más de 170 países.

En esta ceremonia se contó con la participación de Paolo Cornero, presidente y CEO de Ferrero de México y Centro América, quien dijo que este anuncio de inversión es un hito en la historia de esta empresa; además, representa un agradecimiento a México; “Guanajuato nos ha recibido con el corazón abierto, con su gente hemos formado una familia”.

Además, se tuvo la participación del embajador de Italia en México, Alessandro Modiano, quien dijo que Guanajuato es uno de los principales socios de su país, con cerca de50 empresas italianas establecidas en esta entidad, que han generado importantes inversiones, y “la relación de amistad va a seguir creciendo, felicitamos a Ferrero por esta nueva inversión”.

A esta ceremonia asistió la secretaria de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, y el presidente del DIF estatal, Juan Carlos Montesinos Carranza, entre otras autoridades y directivos de Ferrero.

La planta de San José Iturbide produce 35 mil 295 toneladas anuales de productos como Kinder Sorpresa, Kinder Chocolate, Kinder Delice y Nutella. Abastece tanto al mercado nacional como a los mercados de Estados Unidos, Canadá y Centroamérica.

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