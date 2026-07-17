¿Tienes hijos en primaria? Guanajuato entregará útiles escolares y mochilas gratis para el ciclo escolar 2026-2027

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Útiles escolares para estudiantes de primaria. Foto: Gobierno de Guanajuato.

El Gobierno de Guanajuato informó que entregará útiles escolares y mochilas gratis a las y los estudiantes del estado para el próximo ciclo escolar 2026-2027. Al respecto, las autoridades locales de Educación indicaron que los beneficiados serán más de 500 mil alumnos de escuelas públicas.

Estudiantes de primarias recibirán útiles escolares gratis en Guanajuato

Las autoridades de Guanajuato dieron a conocer por medio de un comunicado de prensa que más de 586 mil estudiantes de primarias públicas del estado recibirán gratis un paquete de útiles escolares y una mochila para el próximo ciclo escolar 2026-2027.

Sobre esta medida, el Gobierno de la entidad aseguró que el objetivo es fortalecer la permanencia escolar y apoyar la economía de las familias guanajuatenses.

“Con esta estrategia, las niñas y los niños contarán con los materiales indispensables desde el primer día de clases, al tiempo que miles de madres, padres y personas tutoras podrán destinar esos recursos a otras necesidades del hogar, reduciendo los gastos que representa el regreso a clases”, agregaron.

¿Qué contendrán los paquetes escolares de Guanajuato?

De acuerdo con las autoridades de Educación de Guanajuato, los paquetes escolares que se entregarán a los miles de estudiantes de escuelas públicas del estado, fueron diseñados tomando en cuenta las necesidades pedagógicas de cada grado escolar.

Al respecto, añadieron que incluyen materiales que fortalecen habilidades de lectura, escritura, matemáticas, creatividad, comprensión lectora y aprendizaje del inglés.

¿Qué materiales específicos les entregarán?:

Alumnos de primero y segundo grado recibirán materiales para el desarrollo de habilidades básicas de aprendizaje

Los de tercer grado tendrán un diccionario de la lengua española

Los estudiantes de cuarto, quinto y sexto recibirán equipo de geometría, corrector tipo pluma, marcatextos y un diccionario bilingüe inglés-español

El Gobierno del estado informó que además de estos útiles escolares, cada estudiante recibirá una mochila, con lo que este apoyo “se convierte en un beneficio integral para las familias y garantiza que las y los alumnos cuenten con las herramientas necesarias para iniciar el ciclo escolar en mejores condiciones”.

“Al eliminar barreras económicas y generar mejores condiciones para el aprendizaje, se fortalece el derecho de las niñas y los niños a estudiar en igualdad de oportunidades, al tiempo que se invierte en el presente y el futuro de Guanajuato”, señalaron por último las autoridades del estado.

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